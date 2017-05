Shkodranëve u shtohen problemet para Skënderbeut

Gaspër Marku

Mungesa e dyshes Bardulla-Krymi në qendër të mesfushës gjatë ndeshjeve të fundit ka pasur një ndikim jo të vogël në lojën e skuadrës kuqeblu. Rikthimi i mundshëm i tyre për transfertën me Skënderbeun u prit me shumë interes nga opinioni sportiv shkodran. Të dy lojtarët kishin përmirësim të dukshëm të parametrave fizikë dhe stafi teknik nisi t’i programojë në formacion, por nuk ishte e thënë. Për Krymin gjithçka po shkon më së miri, kurse për kolegun e tij Bardulla situata nuk është aspak pozitive. Situata për të nisi të përkeqësohet gjatë dy ditëve të fundit, pasi mesfushori ka ndjerë dhimbje në këmbë dhe në seancën e djeshme është detyruar të ndërpresë stërvitjen. Pas një konsulte me stafin mjekësor, ai ka shkuar në dhomat e zhveshjes, madje për një diagnostikim më profesional, është nisur menjëherë drejt kryeqytetit. Në këto kushte, Bardulla është sërish jashtë skuadrës, duke e detyruar teknikun Cungu të marrë masat për zëvendësimin e tij.

FORMACIONI – I detyruar nga mungesat për shkak kartonësh dhe dëmtimesh, trajneri Armando Cungu duhet të lëvizë në lidhje me formacionin anti-Skënderbeu, jo vetëm me emra, por edhe me skemat e lojës. Ditët e fundit ai ka punuar në stërvitje për të sistemuar lojtarët në vendet e duhura. Ai ka dy mungesa në mbrojtje, Denis Pjeshkën dhe Erdenis Gurishtën, të dy të skualifikuar me nga tre kartonë të verdhë. Prapavija është shqetësimi më i madh për stafin teknik, konkretisht për krahun e majtë, kur prej disa javësh nuk është i gatshëm edhe Antonio Marku, i cili pritet që në fundjavë t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale. Referuar asaj që tekniku Cungu aplikoi në seancën e djeshme, që me të gjitha gjasat do ta konsolidojë edhe sot, në pozicionin e mbrojtësit të majtë do të luajë belgu Muleno, i ardhur në merkaton e janarit. Hera-herës ai është shfrytëzuar edhe si mesfushor krahu. Në të djathtë të prapavijës do të rikthehet të luajë Gocaj, përkrah dy qendrave Cicmil dhe Bicaj, ndërkohë që qendra tjetër, Vrapi, është shtyrë pak më përpara, në rolin e një mesfushori shkatërrues. Në portë do të jetë Selimaj edhe në Korçë, pasi ai ka tashmë sigurinë e nevojshme. Tafili, Krymi, Kalaja dhe Shtubina mendohet të përbëjnë mesfushën shkodrane, duke pasur të vetëm në sulm Elis Bakajn. Ky mendohet të jetë formacioni i Vllaznisë për ndeshjen e nesërme në Korçë, ku do të kërkohet një pikë.