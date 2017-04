Shkodranët në mbrojtje të vendit të katërt, duan triumfin e katërt sot në Vlorë

Gaspër Marku

Vllaznia i ka marrë 9 pikë Flamurtarit, duke e mundur dy herë në Shkodër dhe njëherë në Vlorë. Nëse arrin t’ia dalë edhe këtë herë me sukses, vendi i katërt në klasifikim do të ishte më i mundshëm në fund të kampionatit. Në stadiumin e Vlorës kthehet sot, por si kundërshtar, mesfushori Arsid Kruja, i cili ka luajtur për 6 muaj me Flamurtarin, madje me fanellën e tij i ka shënuar Vllaznisë në Shkodër. Tani dëshiron të realizojë këtë gjë me fanellën kuqeblu: “Do ishte kënaqësi të shënoj, pasi goli është kënaqësi për çdo sportist dhe ndjesi e veçantë. Pse të mos i shënoj edhe Flamurtarit?!” – është shprehur Kruja në konferencën e djeshme për shtyp. Mesfushori po kalon një formë të mirë sportive, por për të ardhur deri këtu ka kaluar mjaft probleme. Tani i ka lënë pas ato dhe falënderon trajnerin Cungu për mbështetjen: “Ka qenë një periudhë e vështirë e mua, që besoj se tashmë ka kaluar. Me punë dhe përkushtim arrita të kap formacionin dhe të bëj më të mirën për Vllazninë. Edhe në vazhdim puna nuk do të mungojë nga ana ime. Do të jap kontributin tim maksimal për Vllazninë në çdo moment. Patjetër që dua të falënderoj profesor Armandon, pasi më ka dhënë mundësinë e aktivizimit. Duhet të theksoj se nuk është vetëm ecuria ime, por kemi një ecuri mjaft të mirë si ekip. Kur je një grup i mirë dhe i fuqishëm, normalisht që rezultatet do të vijnë. Besoj se edhe në Vlorë do të japim maksimumin dhe pse të mos marrim 3 pikët…Harmonia ekziston në këtë grup dhe jemi mjaft mirë. Shpresoj që kjo ecuri të vazhdojë dhe të marrim pikët e mundshme për të shkuar në Europë. Rikthimi në Vlorë? Kam shumë respekt për ish-shokët e skuadrës, pasi kam kaluar mirë aty për aq sa isha. Jemi profesionist dhe tani jam i Vllaznisë e do jap maksimumin për ekipin që përfaqësoj”, – theksoi Kruja para gazetarëve.

ÇINARI – Në konferencën e djeshme për shtyp ishte edhe mesfushori Erald Çinari, i cili u shpreh hapur se Vllaznia do të synojë fitoren në Vlorë: “Kemi objektivat tona në këtë takim. Po kalojmë një moment të mirë dhe shpresojmë që me detyrat e dhëna nga trajneri, duke dhënë maksimumin, të fitojmë ndaj Flamurtarit. Për këtë skuadër kemi dhënë prova se dimë si ta mundim. Duhet të shfrytëzojmë në maksimum këtë situatë, ku është Flamurtari, ndërsa ne po kalojmë një moment shumë të mirë dhe duhet të marrim maksimumin e pikëve në këtë transfertë. Në 3 ndeshje kemi marrë 3 fitore me vlonjatët, kështu që pse të mos bëhen 4? Kam shumë besim se do të marrim atë që duam në Vlorë”, – deklaroi Çinari. Mungesat e kanë shqetësuar shpesh Vllazninë, por këtë çështje mesfushori nuk e sheh si problem: “Mungesa ka, siç ka ndodhur gjithmonë, por lojtarët aktivizohen japin maksimumin e tyre dhe bëjnë që ato të mos ndihen. Çdo lojtar që futet në fushë, jep maksimumin”, – vijoi 20-vjeçari, i cili foli edhe për garën me Luftëtarin për vendin e 4-t: “Po të vazhdojmë me këtë ritëm, besoj se nuk do të jetë problem vendi i 4-t. Luftëtari ka treguar se po bën një kampionat shumë të mirë, por të shohim. Mendoj se nuk është ekip më i mirë se ne, pavarësisht se kemi lënë disa pikë rrugës. Është gjë e mirë, me thënë të drejtën, që po luajmë me shkodranë. Një Vllazni si e kjo e këtij viti nuk është parë ndonjëherë, me gjithë këta shkodranë në formacion. Një gjë të gjithë e dëshirojnë edhe tifozët”, – e mbylli Çinari fjalën e tij.

Bardulla udhëton me ekipin

Florind Bardulla u dëmtua në ndeshjen me Tiranën, ndërkohë që aktivizimi në Kukës bëri që ai të humbiste sfidën e fundit me Partizanin. Gjatë kësaj jave ai nuk është përgatitur me ekipin, por ka kryer terapi intensive dhe gjendja e tij është përmirësuar, çka ka bërë që dje t’i bashkohej ekipit. Mungesa të sigurta janë ato të Krymit dhe Shtubinës.

Formacioni i mundshëm i Vllaznisë

Selimaj – Gurishta, Bicaj, Vrapi, Pjeshka – Tafili, Gocaj, Çinari – Kruja, Bakaj – Hebaj