Shkodranët gjejnë fajtorin: Një premio përçau ekipin

Gaspër Marku

Enigma e asaj deklarate, që tekniku i Vllaznisë, Armando Cungu, përcolli menjëherë pas ndeshjes me Laçin në mikrofonin e “Supersport”, në lidhje me shqetësimin për lojën e dobët të skuadrës së tij, ka marrë vëmendje të madhe nga i gjithë opinioni sportiv në Shkodër, jo vetëm në qarqet mediatike. Edhe personalitetet sportive në qytetin verior po e ndjekin me vëmendje situatën. Padyshim, si vetë trajneri shkodran, të shqetësuar janë pa masë edhe masa e tifozërisë, që pas humbjes në Laç e shikojnë Vllazninë në rrezik serioz për mbijetesën në Kategorinë Superiore. Një shqetësim i tillë ka qenë tema kryesore e emisioneve televizive sportive lokale në qytetin verior. Disa ish-futbollistë të Vllaznisë dhe trajnerëve futbolli kanë përcjellë mendimet e tyre për situatën, që po kalon Vllaznia. Ndër të tjera, ajo që ka marrë më shumë vëmendjen, ka qenë ajo deklaratë e teknikut Cungu pas ndeshjes, që flet qartë se te Vllaznia aktualisht ka një problem real.

LEKIQI – Deklarata e kreut të stolit kuqeblu është marrë si e mirëqenë. Për hir të së vërtetës, është kjo skuadër, që deri në ndeshjen me Flamurtarin në transfertë dha gjithçka në fushë, duke marrë rezultate pozitive. Por më pas fryma e grupit nuk funksionoi si duhet. Ish-portieri i Vllaznisë, i cili ka luajtur edhe për skuadra të tjera të futbollit shqiptar, Ideal Lekiqi, thotë se shkaku i kësaj prishjeje të atmosferës brenda Vllaznisë është një premio e shpërndarë pas ndeshjes me Partizanin. “Atmosfera e prishjes së atmosferës te Vllaznia ka të bëjë me shpërndarjen e padrejtë të një shpërblimi, atij të barazimit me Partizanin. E kam dëgjuar nga një pjesë e madhe e opinionit sportiv në Shkodër. Madje, edhe gjatë kontakteve personale me futbollistë dhe trajnerë të skuadrës së parë, e kam dëgjuar këtë problem”, – shprehet ish-portieri kuqeblu, i cili vazhdon: “Brenda grupit ka një qejfmbetje në individë të veçantë për mënyrën e shpërndarjes së kësaj premtoje, në lidhje me shumat përkatëse, që janë caktuar për secilin pjesëtar të skuadrës, duke pretenduar që një ndarje e tillë nuk ka qenë e drejtë.”

Realisht, trajneri Cungu ka lënë të kuptohet se ka diçka që nuk funksionon si duhet brenda skuadrës, gjë që në fakt e ka shqetësuar jo pak edhe atë. Por, nga ana tjetër, të paktën në daljen e tij publike pas ndeshjes Laçi-Vllaznia, duke qenë në një pozicion delikat, kur ka edhe dy ndeshje për t’u mbyllur kampionati, është shprehur se mund të flasë në fund për gjithçka. Për Lekiqin, ndoshta do të ishte më mirë që një gjë e tillë të diskutohej dhe të sqarohej që tani, duke mos lënë mundësinë e thellimit dhe përkeqësimit të situatës te Vllaznia. Ai mendon se të gjithë së bashku duhet të mbledhin forcat për t’i bërë ballë situatës, në mënyrë që skuadra kuqeblu ta kalojë këtë rrezik serioz, që i kanoset për rënien në Kategorinë e Parë.