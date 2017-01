Shkëmbi te Lacio, studion për trajner

Bledi Shkëmbi vetëm pak muaj më parë ishte në fushë dhe ndoshta edhe tani do të jepte një kontribut të rëndësishëm në çdo ekip të Superiores. Gjithsesi, ish-kapiteni i Skënderbeut e ka mbyllur me futbollin e luajtur dhe duket se e ardhmja e tij është roli i trajnerit. Shkëmbi e ka marrë shumë seriozisht këtë objektiv të ri dhe në prill nis kursin për të marrë licencën UEFA A.

Aktualisht ai ndodhet në Itali, te Lacio, ku për disa ditë do të jetë në qendrën stërvitore të Formelos për të marrë përvojë. Gjithashtu, mësohet se në mars Shkëmbi do të shkojë edhe në Kroaci, ku do të fitojë eksperiencë te dy klube të mëdha si Dinamo e Zagrebit dhe Rijeka.