Shirit kapiteni dhe 3,5 mln, Milani josh Donarumën!

Xhanluixhi Donaruma është e ardhmja e Milanit? Jo dhe aq e sigurt, nëse lexon gazetat italiane. “Gazzetta dello Sport” shkruan se agjenti i portierit kuqezi, Mino Raiola, ka qenë dje në Milano, por nuk ka zhvilluar takime me drejtuesit e Milanit. Mesazhi i tij për Milanin ka qenë i qartë: “Do të shohim sa ambicioz do të jetë Milani i ardhshëm, pastaj vendosim”. Fjalë që nuk u kanë pëlqyer drejtuesve të Milanit, që për portierin kuqezi janë gati të kalojnë 3 milionë eurot pagë vjetore. Megjithatë, Raiola bën presion, për faktin se ka në dorë disa oferta, që i kalojnë 7 milionë eurot në sezon, sidomos nga Anglia. Juventusi? Me formën që gëzon Bufon, në Torino nuk dinë më ç’të bëjnë dhe po hezitojnë, duke mos ërë ndonjë hap përpara për Donarumën.

Familja – Edhe pse Fasone e Mirabeli kanë mbetur disi të zhgënjyer nga fakti se Donaruma po tundohet kaq shumë për të dëgjuar agjentin e tij, Raiolën, që kërkon të dijë merkaton kuqezi dhe po shtyn kështu për një shitje nëse nuk ka plane për rikthim të madh, megjithatë do të jetë familja e lojtarit ajo që do të vendosë, ashtu sikurse bëri edhe kur djaloshi ishte më i vogël. Fasone ka në plan të takohet pikërisht me të atin e djaloshit, për ta siguruar se ai do të ketë një rol kyç te Milani i të ardhmes dhe se planet janë serioze, por afatgjata dhe s’mund të pretendohet Hëna. Jo vetëm kaq, por drejtuesit kuqezi janë të sigurt për faktin se portieri është i dashuruar pas ngjyrave kuqezi. Megjithatë, frika e largimit qëndron, pasi në verë do të ketë një revolucion në portë, sa i përket klubeve të mëdha evropiane. “Nëse do të largohem, s’do ta bëj për në Itali, por jashtë… Këtu vetëm me Milanin mund ta shoh veten”, i ka deklaruar disa miqve Donaruma, duke lënë kështu Juventusin të shtangur…