Sherr i paparë në Kinë, protagonist Oskar

E mbani mend Oskar? Mesfushori brazilian luante te Çelsi deri para pak kohësh dhe ishte një ndër lojtarët më të kërkuar në treg, me Juventusin që e kërkoi për muaj të tërë, duke ofruar deri në 45 milionë euro.

Oskar zgjodhi milionat nga Kina, duke firmosur për Shanghai SIPG vitin e shkuar.

Që atëherë, natyrisht, nuk është se e kemi ndjekur brazilianin, i cili është kthyer në qendër të vëmendjes sot.

Shanghai SIPG barazoi 1-1 në fushën e Guangzhou R&F dhe mesfushori 26-vjeçar krijoi një sherr të paparë, kur në një moment filloi të godiste me top lojtarët kundërshtarë.

Shihni videon që flet vetë…

??the state of the Chinese super league pic.twitter.com/Hlbm6FyzGi

— isaac wilson (@isaacwilson06) June 18, 2017