Shënoi sërish për Luftëtarin, Abazaj falënderon tifozët

Sulmuesi i Luftëtarit, Kristal Abazaj, shënoi golin që u dha fund shpresave të Korabit dje, ndërsa ishte sërish autor i një ndeshjeje shumë të mirë. Sulmuesi, i cili ka shënuar golin e tretë në kampionat për këtë sezon, pas ndeshjes deklaroi: “Ndeshje shumë e ndërlikuar, sepse na duhej fitorja si ne, ashtu edhe Korabit. Fituam me meritë dhe i dhamë zgjidhje në pjesën e dytë, sepse shtuam forcat në sulm. Jo se në pjesën e parë ishim inferiorë,por ashtu erdhi rrjedha e lojës. Golin ua dedikoj të gjithëve, por edhe familjes time që më ndjek në çdo ndeshje. Për tifozerinë kam një urim të veçantë dhe u premtoj se do jap më të mirën në çdo ndeshje. I falënderoj për respektin ndaj meje, mbasi përpara ndeshjes shpalosën një banderolë me emrin tim dhe më dhuruan një shall të skuadrës”.