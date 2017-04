Shehi: Laçi ndeshje kyçe, titulli me “fotofinish”

Leonard Trebicka

“Mendoj se për titullin do të luftohet fort deri në javën e fundit, madje deri në sekondat e fundit të Superligës. Sigurisht, lufta do të jetë mes tre ekipeve kryesuese”. Ky është thelbi i intervistës së mëposhtme për “Sport Ekspres” e kapitenit të Skënderbeut, Orges Shehit. Veterani i portës korçare ka folur për kalimin në finale të Kupës së Shqipërisë, për ndeshjen e radhës në Laç, që e konsideron vendimtare sa i takon titullit, si dhe për sfidat e tjera.

– Shehi, dy fitore radhazi në kampionat dhe në finale të Kupës së Shqipërisë. Një moment shumë i mirë për ju, apo jo?

– Po, jemi më të qetë, sepse jemi brenda objektivave. Nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe. Luftojmë në të dy frontet dhe e kemi thënë që ditën e parë të këtij sezoni këtë gjë. Shpresojmë për suksesin e dyfishtë.

– E kishit menduar se do ta fitonit edhe ndeshjen e kthimit në Durrës me Teutën?

– E kishim vlerësuar maksimalisht ndeshjen, pasi e dinim që Teuta është një skuadër shumë e fortë. Ky vlerësim na bëri ta kalonim me sukses edhe ndeshjen e kthimit, kështu që sot jemi në finale të Kupës së Shqipërisë. Teuta, për mua nuk ishte një skuadër aspak e lehtë, madje e them me bindje se në kampionat meriton të jetë shumë më lart në renditje.

– Skënderbeu mban vendin e 3-të, kur duhen edhe 7 javë deri në fund të kampionatit. Duket shumë e vështirë të kapni kreun?

– Nuk duhet t’i bëjmë llogaritë, duke menduar se çfarë do të ndodhë pas 7 javësh, por të vlerësojmë çdo ndeshje radhe. Këtë po bëjmë dhe jemi të përqendruar vetëm te transferta e Laçit.

– Partizani dhe Kukësi duket se e kanë më të lehtë se ju kalendarin e ndeshjeve të mbetura…

– Ne mendojmë vetëm për ndeshjen tonë të radhës, nuk shohim çfarë bëjnë rivalët. Këtë nuk e them për diplomaci. E them shumë sinqerisht se nuk dua t’ia di ç’po ndodh dhe ç’do të ndodhë me ekipet e tjera.

– Titulli është i hapur, por natyrisht që ndeshjet me Kukësin në transfertë dhe Partizanin në Korçë janë shumë të rëndësishme. Ju si mendoni?

– Mendoj që për titullin do të luftohet deri në javën e fundit, madje deri në sekondat e fundit të Superligës. Sigurisht që kjo luftë do të jetë mes tre ekipeve kryesuese. Në këtë moment nuk mund të them i asgjë, duhet të shohim javë pas jave.

– Kalojmë te ndeshja e radhës në Laç, që luhet ditën e diel. Si e parashikoni?

– Është një ndeshje kyçe për objektivin e titullit dhe shumë e vështirë, pasi dihet që kundërshtari lufton për mbijetesë. Duhet të jemi të karikuar jo 100%, por 120%, sepse vetëm fitorja na bën punë. Laçi luan për t’i shpëtuar rënies nga Superliga, kurse ne për titullin kampion. Do të jetë një ndeshje e luftuar dhe shumë e fortë, për këtë ju garantoj. Ne e kemi përvojën për të kaluar me sukses edhe ndeshje të tilla.

– Mos ndoshta Kupa e Shqipërisë do të jetë “ngushëllimi” për këtë sezon, apo besoni se do t’i fitoni të dy trofetë?

– Nuk ka pse të mendojmë për ngushëllim tani. Janë edhe shumë javë për të përcaktuar ekipin kampion dhe ne jemi ende në garë, ndërsa finalja e Kupës së Shqipërisë luhet më 31 maj, pra shumë larg. Ne duam t’i fitojmë të dy trofetë.

– Ky Skënderbe po shënon pak gola në krahasim me sezonet e kaluara. Ku qëndron defekti, sipas jush?

– Ndoshta nuk kemi shënuar aq sa vitet e kaluara, por në javët e mbetura ju them me bindje se do të jemi një skuadër, që do të kërkojë vetëm fitoret, pse jo dhe të thellë.

– Laçi dhe Gjirokastra, dy transferta radhazi. Sa vendosin këto 180 minuta për çështjen e titullit?

– E theksova që në fillim se nuk mendojmë për larg, por thjesht për ndeshjen e radhës, pra për Laçin. Na intereson vetëm ky 90- minutësh. Nuk e kemi luksin të gabojmë më, pasi kemi gabuar shumë në këtë sezon. Vetëm për të fituar do të futemi në çdo ndeshje deri në fund.

– Së fundi, çfarë i duhet këtij Skënderbeu për të bërë “mrekullinë” në kampionat?

– Për mua, thjesht të mbajmë ritmin e këtyre javëve të fundit, ku kemi fituar. Nëse e bëjmë këtë, absolutisht që do ta arrijmë objektivin e titullit.