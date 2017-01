Shehi: Kemi ndryshuar me Dajën, Plaku afrim me shumë vlerë

Leonard Trebicka

Lojtarët e trajnerët vijnë e ikin, por Orges Shehi mbetet aty. Portieri i kampionëve është tashmë 39 vjeç, por këtë sezon është i vetmi që ka luajtur çdo minutë në kampionat për Skënderbeun dhe mbetet një pikë kyçe, mbi të gjitha për rolin prej lideri të heshtur në skuadër. Portieri veteran flet pas kthimit nga Turqia, duke u ndalur te ndryshimi pas ardhjes së Ilir Dajës në drejtim, por edhe te merkatoja dimërore…

Shehi, keni vetëm 24 orë që keni mbërritur në Shqipëri. Si është skuadra?

Unë mendoj që kemi bërë një punë vërtet shumë të mirë gjatë kësaj periudhe 15-ditore dhe ia kemi arritur qëllimit që kishim përpara se të udhëtonim drejt Antalias. Mbi të gjitha, jemi gati për kampionatin.

Pas ndryshimeve të bëra, a do të jetë më i fortë Skënderbeu?

Ndryshimet janë të pranishme në periudha të tilla, por jemi përgatitur shumë mirë dhe bashkë me këto ndryshime jemi atje ku duhet. Më Dajën trajner, që është vërtet kërkues, do të marrim frytet e kësaj pune që kemi bërë.

Meqë përmendët Dajën, çfarë ka ndryshuar në krahasim me Agostinelin?

Në fakt, të gjitha ndryshimet që ndodhin te një skuadër shikohen në fund, por ne jemi të kënaqur me Ilir Dajën dhe unë shpresoj shumë që këto ndryshime do të na dalin për mirë në fund. Asnjëherë nuk bëj krahasime se ky ka qenë më i mirë apo më i keq, pasi koha do ta vërtetojë një gjë të tillë.

Mendoni se me Dajën kjo skuadër do ia dalë ta mbyllë me sukses sezonin?

Personalisht, gjatë gjithë karrierës sime si futbollist nuk kisha punuar asnjëherë me trajnerin Ilir Daja dhe kjo është hera e parë. Më pëlqen si e drejton skuadrën dhe është një trajner shumë punëtor. Besoj se më të në krye do të na shkojë mirë. Në Turqi u stërvitëm vërtet mirë. Edhe tani na duhet shumë punë, pasi nuk kemi zgjidhje tjetër.

Kë do të veçonit nga ardhjet dimërore?

Sigurisht që do të kishim afrime, por në fakt janë shumë të pakta, pasi se e tillë është edhe periudha. Do të veçoja rikthimin e Sebino Plakut, i cili do të na bëjë shumë punë. Po ashtu, edhe rumuni Predesku mendoj se është lojtar me shumë cilësi. Ndërsa Barine dhe Çarls janë lojtarë të së ardhmes.

Keni luajtur në Turqi edhe tre ndeshje miqësore, ku i keni provuar të tre rezultatet. Keni marrë atë që prisnit?

Kemi punuar mirë dhe të punosh mirë sigurisht që do të vijnë vetë edhe rezultatet. E rëndësishme është loja e mirë që ne kemi zhvilluar në këto miqësore. Në fund të fundit jemi të kënaqur, pasi kemi luajtur ndaj ekipeve të forta dhe kemi bindur.

Është Takaj optimist për këtë Skënderbe?

Presidenti në çdo fazë ka qenë pranë ekipit dhe këtë ka bërë edhe këtë herë. Ai është i kënaqur me këtë ritëm dhe pret vetëm rezultatet në fushën e lojës.

A është testi me Shpresat përballja e vërtetë për të treguar se Skënderbeu është gati?

Unë mendoj që më shumë është një stërvitje e përgatitur nga stafi. Është test i mirëstudiuar përpara kampionatit dhe më pas do të jemi gati të kthehemi në Korçë.

Skënderbeu e fillon këtë vit me -4 pikë ndaj Kukësit dhe -3 ndaj Partizanit. Do t’i rikuperojë këto pikë ekipi kampion?

Ne jemi të bindur që do t’i rikuperojmë këto pikë, pasi ato dy faza të para që ikën ishin thjesht një moment i keq dhe vetëm kaq. Do të rikthehemi dhe do t’i rikuperojmë. Për këtë jemi të bindur të gjithë.

Tifozët janë shumë optimistë për vazhdimin, por çfarë premton Shehi?

Premtoj që do të rikthehemi te loja, sepse ajo na ka munguar. Tifozët i falënderoj që kanë besim dhe më vjen mirë që skuadra është e afërt me tifozët. Të jesh 6 herë radhazi kampion, edhe kërkesat nga ana e tyre do të ishin sigurisht të mëdha. Jemi një, si lojtarët dhe tifozët, dhe së bashku do të shkojmë për të realizuar ato objektiva madhore që kemi.

Së fundi, cili është mendimi juaj lëvizjet e rivalëve dhe cila skuadër do të jetë më e fortë sipas jush?

As që më intereson për ekipet e tjera. Unë di të them që jemi të kompletuar dhe gati për të arritur objektivat që kemi. Jemi kampionët në fuqi dhe Skënderbeu, e them me plot gojën, që do të jetë ekipi për t’u mundur.