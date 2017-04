Shehaj me “këmbë në tokë”: Kujdes, asgjë s’ka mbaruar!

Elton Nika

Gjatë periudhës së fundit ka luajtur pak minuta, por pas 45 minutave në Gjirokastër, ndaj Vllaznisë ishte titullar. Ardit Shehaj, mesfushori-sulmues i Flamurtarit, duket se ka kapur formën e mirë dhe ka fituar besimin e trajnerit Duro. Në ndeshjen me Luftëtarin, pas futjes së tij dhe Nezirajt në fushë, loja e Flamurtarit ndryshoi, por edhe me Vllazninë vlonjati zhvilloi një 90-minutësh të kënaqshëm.

“Kuptohet që çdo lojtar dëshiron të jetë titullar, por për gjithçka vendos stafi teknik. Në situatën ku ndodheshim para Vllaznisë, por edhe aktualisht, pasi asgjë nuk ka përfunduar, nuk ka shumë rëndësi kush aktivizohet, rëndësi ka rezultati. Në pjesën e dytë të ndeshjes ndaj Luftëtarit kemi dhënë të gjithë maksimumin, pasi ishte një sfidë jetike për ne. Fitorja i takon gjithë skuadrës. Me Vllazninë jam ndjerë mirë, që kam luajtur titullar në një ndeshje të vështirë. Në javët e fundit Vllaznia po bënte mjaft mirë në kampionat, ndërkohë që luanim edhe me një stadium të boshatisur. Nuk është aspak ndjesi e mirë, kur luan pa tifozë në stadium, ndaj dhe gjatë minutave të para e kishim të vështirë. Kemi gjetur golin shpejt dhe më aps kemi luajtur me qetësinë e nevojshme, duke e kontrolluar lojën. Nuk e lamë kundërshtarin të na rrezikonte. Pastaj, me golin e Danilos, u sigurua fitorja, pavarësisht se ndoshta lëshuam pak në lojë. Kemi merituar 3 pikë me shumë vlera, por asgjë nuk ka mbaruar. Kemi edhe 6 sfida të rëndësishme, që nisin me këtë me Teutën, ekip që na mori fitoren në Vlorë fazën e tretë. Ne kemi fituar në fazën e dytë në Durrës dhe pse të mos e bëjmë sërish? Patjetër që do të jetë ndeshje shumë e vështirë dhe duhet të përgatitemi si duhet. Të shohim javë pas jave, por them se ky Flamurtar nuk bie”, – ka thënë dje për “Sport Ekspres” vlonjati Ardit Shehaj.

STËRVITJA – Nuk ka pushim në Vlorë. Një ditë pas fitores ndaj Vllaznisë, e dyta radhazi për Flamurtarin, mendohej se skuadra do të pushonte, por trajneri Shpëtim Duro dhe stafi i tij kanë vendosur të bëjnë stërvitje dhe sot lojtarët do të kenë mundësinë të shijojnë 24 orë pushim. Përgatitjet për transfertën e Durrësit kanë nisur që dje, me një seancë pa shumë ngarkesë për ata që u aktivizuan titullarë në 90-minutëshin e fundit. Puna për ndeshjen me Teutën, që është mjaft e vështirë, rinis nesër.