Shameti: Po tani që luajtëm me arbitër të huaj, ç’do thonë?

Qendërmbrojtësi Ylli Shameti shënoi një autogol, por ishte vendimtar edhe te goli i shënuar nga Kukësi dhe luajti shumë mirë, duke shtrënguar dhëmbët, për një dëmtim. Për Supersport, pas ndeshjes ai deklaroi: “Kishim ardhur për një pikë, ndaj duhet të gëzohemi, sepse kishim përball;ë një rival direkt. Partizani është një ekip shumë cilësor, por nuk na ka mundur asnjëherë këtë sezon dhe kjo ka shumë rëndësi. Është e qartë që edhe mund të fitonim, por edhe një pikë është shumë mirë.

“Forma fizike? Kisha një dëmtim që nga ndeshja e Durrësit, por janë ndeshje ku duhet të sakrifikosh e të japësh maksimumin. Për fat, rezistova deri afër fundit. Tani të shohim kontrollet mjekësore, shpresoj që të mos jetë dëmtim serioz. Fizikisht jemi mirë, por ishte një ndeshje stresuese, presioni ishte i madh, ndaj edhe nuk ishte ndeshje shumë e mirë për ne, ndaj mendoj se barazimi ishte mirë për ne.

“Rivalët? E kam thënë edhe më parë që në çdo ndeshje duhet marrë maksimumi dhe duhet luftuar njësoj, që nga Korabi, që na ka marrë dy pikë tepër të rëndësishme, e deri te vendi i dytë, kushdo qoftë.

Jam i kënaqur sepse edhe me arbitër të huaj treguam se Partizani gabon që na akuzon se fitojmë me arbitra. Morëm rezultat në Tiranë, jemi ende të parët, nuk kemi humbur ende, ndaj besoj se e meritojmë kreun. Tani kemi edhe 4 ndeshje, ajo kundër Skënderbeut në Kukës do të jetë ajo që do të vendosë fatet e titullit”.