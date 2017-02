Sezon i mbyllur për Zeqirin?

Zeqiri dhe Flamurtari mbeten të ndarë, pasi klubi vlonjat i qëndron ende vendimit për pezullimin e mesfushorit. Zeqiri, siç e ka thënë edhe ditën e vendimit, pret që masa t’i komunikohet edhe me shkrim. Asnjë nga palët nuk ka folur pas ndeshjes me Luftëtarin, nëse do të ketë ndonjë ndryshim të vendimit apo jo. Por, duke parë situatën, duket e vështirë të ketë një falje të Zeqirit dhe lojtari do të vijojë të mungojë gjatë. Mesfushori edhe dje nuk ka qenë pjesë e ekipit në stërvitje, qoftë edhe në mënyrë individuale. Gjërat janë lënë në heshtje, që do të thotë se palët janë ende shumë larg njëra-tjetrës. Nuk përjashtohet fakti, që aventura e Zeqirit te Flamurtari për këtë sezon të ketë përfunduar.