Seria A, ja 11 dështimet e vitit

Kohë bilancesh në futboll, ku natyrisht në çdo kampionat zgjidhen më të mirët e më të këqijtë. Edhe faqja e gazetarit të njohur italian Xhanluka Di Marcio, gianlucadimarzio.com, ka përzgjedhur 11 dështimet e Serisë A në vitin 2016.

IVAN VARGIÇ

Lacio e bleu janarin e shkuar, ia la në huazim Rijekës, por edhe prej verës nuk është se e ka vënë re njeri në Romë. Erdhi për t’u bërë pasuesi i Berishës, por ia mori vendin edhe Thomas Strakosha, tashmë zëvendësi zyrtar i Marketit.

JOHAN BENALUAN

Gjashtë muaj te Lester dhe 6 te Fiorentina, minuta thuajse zero, probleme pa fund. Tashmë është kthyer te Lesteri, por ka përfunduar te ekipi B, derisa t’i mbarojë kontrata, sepse nuk e do askush.

ANDREA RANOKIA

Dështim te Sampdoria, dështim tek Interi, pas kthimit nga huazimi. Më keq se ky vit, zor se do i ndodhë më qendërmbrojtësit zikaltër.

LEONEL VANXHONI

Milani e mori me parametër zero nga River Plejti, por zero mbeti në çdo drejtim. Nuk dihet nga bëhet.

RAVEL MORRISON

Anglezi 23-vjeçar konsiderohet talent, por ka një vit e gjysmë që Lacio e pret, më kot. Qartësisht nuk është për futbollin italian.

RIKARDO KISHNA

Ashtu si Morrison, Lacio ka pritur shumë prej Kishnas, lojtar i talentuar 21-vjeçar, por që në Itali nuk ka treguar asgjë. Duhet të largohet, ndoshta në huazim.

SALIH UÇAN

Vjet Roma e afroi me bujë, por një vit nuk mjaftoi që 22-vjeçari turk ta bindte. Kthim në shtëpi pa ceremoni.

ANDREA BERTOLAÇI

Milani e pagoi 20 milionë euro dhe u bë gazi i Italisë. Me siguri, 20 milionë euro për Bertolaçin janë tepër. Edhe në formë fizike maksimale, nuk duket një lojtar për Milanin.

GABIGOL

Rreth 30 milionë euro për… 21 minuta me Interin. Supertalent, kështu thonë, por tek Interi janë bindur se ia kanë futur kot kur e blenë në verë. GabiZero, po nisin ta quajnë tifozët.

ALBERTO PALOSKI

Emër me eksperiencë, por që as tek Atalanta nuk po arrin të luajë, duke u bërë rezervë e të riut Petanja.

NORBERT BALOGH

Katër ndeshje, asnjë gol dhe asnjë minutë prej shtatorit, Palermo duket se ka hequr dorë shumë shpejt nga ky sulmues shtatlartë.