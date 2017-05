Sarri shtrydh Hysajn, tërbohet De Biazi!

Lojtari është i pazëvendësueshëm në skemat e trajnerit të Napolit, teksa në 7 muaj efektivë futboll, shkodrani ka luajtur 44 ndeshje deri tani (45 bashkë me të fundit)

Anton Cicani

Dy vjet më parë ishte mes protagonistëve të dritares së merkatos verore të Napolit. i shoqëruar nga një miks mes mosbesimit dhe skepticizmit, Elseid Hysaj ka bërë që të gjithë të kuptojnë vlerat e tij, duke ofruar një sezon të një niveli të shkëlqyer dhe duke plotësuar shumë lehtë kalimin nga një realitet i vogël, Empoli, te një i madh, Napoli. Mbrojtësi polivalent i kombëtares së Shqipërisë ka rritur së tepërmi vlerën e tij, saqë shumë klube të mëdha evropiane janë duke e ndjekur. Megjithatë, e vështira vjen gjithmonë kur është rasti për t’u përsëritur. Hysaj, në fakt, këtë vit ka pasur disa vështirësi të vogla, sidomos me vitin e ri. Një periudhë pauze që mund të qëndrojë për lojtarin 23 vjeçar të lindur në Shkodër, që është pjesë integruese e një rritje graduale por konstante nën urdhrat e Mauricio Sarrit. Përtej ndonjë lehtësia, në fakt, sezoni i mbrojtësit kuqezi mund të quhet pozitiv sa i përket rendimentit. Ato që e konfirmojnë janë numrat, që flasin për një pikë fikse në formacionin e Mauricio Sarrit.

Por… – Megjithatë, ndërsa sezoni me Napolin po shkon shkëlqyeshëm, në krahun tjetër, trajneri i Shqipërisë, Xhani de Biazi, është i tërbuar. Jo për faktin se çmimi i Hysajt është rritur, por sepse mbrojtësi shkodran po shtrydhet në ekstrem dhe kjo sepse Napoli në krah të djathtë nuk arriti të siguronte një alternativë të vlefshme për në krah të djathtë. Deri tani, Hysaj ka luajtur 34 ndeshje në Serinë A, 3 në Kupën e Italisë dhe 7 në Champions League. Praktikisht, do të afrohet për sfidën ndaj Izraelit, bashkë me testin ndaj Luksemburgut, me 45 ndeshje në sezon, që do të thotë të luash, nga shtatori deri në qershor, duke hequr këtu një muaj (pushime në total), thuajse më shumë se 6 ndeshje në muaj. Plot 2942 minuta këtë sezon. Vetëm Kajehon, Hamsik dhe Reina kanë bërë më shumë se sa shkodrani. De Biazi e di mjaft mirë se Hysaj mund të mbajë edhe 50 ndeshje, por sigurisht që s’do të kishte formën e tij më të mirë, në një ndeshje kyçe për kuqezinjtë.