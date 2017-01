“Samurai” i fundit Miura, futboll profesionist edhe 50 vjeç!

E mbani mend Kazu Miurën? Me siguri ata që e kanë ndjekur me vëmendje Serinë A në vitet ’90 e njohin, sepse japonezi luajti në Serinë A me Xhenoan dhe ishte një risi.

Tani sulmuesi nuk ka ndërmend të ndalet, sepse po mbush 50 vjeç dhe ka rinovuar sërish me Jokohaman, klub që pre vitesh luan në divizionin e dytë japonez.

Aty Miura respektohet jashtëzakonisht dhe në fakt për moshën që ka po bën mrekullia, sepse edhe në vitin 2016 luajti 20 ndeshje e shënoi 2 gola.

Material për studim shkencor, sepse shumë bashkëmoshatarë të tij nuk vrapojnë dot as 50 metra.