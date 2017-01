Salihi nuk ia del, Plaku titullar ndaj Flamurtarit

Leonard Trebicka

Skënderbeu do të ketë një mungesë të madhe të shtunën, Hamdi Salihin, sulmuesin që ka pësuar një kontraktim në ndeshjen e së martës me ekipin tonë Shpresa. Ai është i detyruar që këtë javë të qëndrojë pushim, pas asaj që ka treguar rezonanca e bërë dje në kryeqytet. Përgjigja në fakt është gjysmë pozitive, sepse nuk ka pasur tërheqje,q ë do ta mbante më gjatë larg fushës. Salihit i duhen disa ditë terapi për t’u bashkuar me pjesën tjetër të skuadrës. Dje shkodrani ishte në kryeqytet, ku kreu rezonancën, ndërsa pasdite udhëtoi drejt Korçës, ku filloi terapinë intensive, nën kujdesin e stafit mjekësor. Salihi do të jetë mungesa e vetme e kampionëve për ndeshjen e së shtunës ndaj Flamurtarit, pasi nuk ka të dmëtuar të tjerë apo të skualifikuar, duke përjashtuar Abazin, i cili në dhjetor kreu një ndërhyrje kirurgjikale dhe ndodhet ende në Kosovë. Tashmë trajneri Daja po i bën llogaritë pa shkodranin dhe kjo do të thotë se ka ndryshime në formacion.

FORMACIONI – Në stërvitjen e djeshme trajneri Daja ka provuar formacionin, që do të hedhë të shtunën në fushë. Pasi i ka parë të gjithë në miqësoren e fundit, ai nuk ka dyshime për ata që do të jenë titullarë, ku skema mbetet ajo 4-3-3. Prapavija nuk ka ndryshime dhe nis me kapitenin Shehi në portë dhe vazhdon me Vangjelin, Radasin, Jashanicën dhe Micin. Osmani duket se nuk është ende gati ta nisë titullar. Në mesfushë Orelesi do të bëjë rolin e shkatërruesit, kurse para tij do të jenë Lilaj dhe Predesku, me rumunin që tregoi vlera të martën në miqësore. Nimaga, me shumë gjasa, e nis nga stoli. Në sulm Skënderbeu do të luajë me Xhejmsin dhe Latifin në krahë, si dhe me Sebino Plakun në qendër. Një alternativë është që Xhejms të luajë si qendërsulmues dhe në të djathtë të jetë iraniani Karimi ose Plaku. Gjithçka mbetet për t’u parë, por duket se Daja parapëlqen Plakun, i cili do të zëvendësojë Salihin.

Formacioni i mundshëm i Skënderbeut

Shehi; Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici; Orelesi, Lilaj, Predesku; Xhejms, Latifi; Plaku