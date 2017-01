Salihi fillon vrapimet, probleme për Nimagën

Skënderbeu dje ka zhvilluar seancën e parë stërvitore në Durrës, ku në mesditë futbollistët dhe stafi drejtues kanë filluar grumbullimin. Në orën 14:00 Skënderbeu doli në stërvitje, teksa risia e seancës së djeshme ka qenë Hamdi Salihi. Golashënuesi i kampionëve dje ka filluar vrapimet pas dëmtimit dhe ky është një lajm i mirë për trajnerin Ilir Daja. Sipas stafit mjekësor, shkodrani do të vijojë vrapimet sot dhe nesër, ndërsa ditën e enjte do të bëjë provën e parë për t’u bashkuar me grupin. Nëse do t’ia dalë, të hënën e ardhshme, në përballjen e radhës për kampionat ndaj Korabit, Salihi do të jetë në fushë.

Problemi i djeshëm ka qenë Bakari Nimaga, i cili ka kryer vetëm vrapime në seancën e djeshme, pasi ndjen një shqetësim. Nesër është e sigurt, që mesfushori do të mungojë, sigurisht për t’u rikuperuar dhe për të qenë gati për ndeshjen e kampionatit. Për sa u përket të tjerëve, të gjithë kanë qenë nën urdhrat e trajnerit Daja dhe seanca e djeshme ka qenë me ngarkesë maksimale. Sot sërish Skënderbeu do të zhvillojë stërvitje në Durrës, teksa seanca e fundit para Laçit do të zhvillohet po në orën 14:00, kur starton edhe ndeshja e nesërme në Kupë.