Salihi është kthyer i zakonshmi: Më vjen keq vetëm për Vllazninë

Hamdi Salihi mbetet një sulmues i jashtëzakonshëm, një pikë referimi në sulmin e Skënderbeut, i aftë të bëjë diferencën gjithnjë dhe të përballojë me qetësi edhe periudhat “jo”. Këtë vit periudha të tilla i ka pasur shpesh, sa për dëmtime e sa për fat të keq, ndërkohë që edhe vetë bomberi shkodran e ka pranuar se kurrë nuk e priste një sezon të tillë.

E megjithatë, Salihi detyrën e bën, shënon dhe krijon hapësira për shokët e skuadrës, gjë që e evidenton shpesh trajneri Daja, por edhe Latifi me shokë.

Para sfidës delikate në Durrës, kundër Teutës (e mërkurë, 19.00), Salihi i rikthehet sfidës kundër Vllaznisë, fituar 4-3, me dy gola të tij, por edhe shumë polemika pas ndeshjes, me aludime për Vllazninë dhe mbrojtësin Cicmil sikur ndihmuan hapur Skënderbeun për të fituar me dy gola në shtesë.

Këtu Salihi shpreh keqardhjen e tij, jo dhe aq për Skënderbeun, sesa për Vllazninë, që e ka në zemër, pasi në mikrofonin e Supersportit deklaron: “Më vjen keq t’u përgjigjem këtyre aludimeve, jetojmë në Shqipëri dhe duhet të jetojmë edhe me to. Më vjen keq edhe për çunat e Shkodrës, që shkojnë aty dhe në vend t’i përgëzojnë për lojën, i vënë edhe ata në siklet duke u hedhur baltë. Gjithsesi, jetojmë në Shqipëri dhe nuk ka asgjë të vërtetë në ato që u thanë, përveç shpirtit dhe asaj që u pa në fushë”.

Salihi sheh me optimizëm nga sfida me Teutën, kundërshtar jo i lehtë, edhe pse në përballjen e fundit në Durrës, për kupë, Skënderbeu fitoi bindshëm sidomos në lojë.

“Për mua Teuta është një nga ekipet më të vështira, pasi ka një trajner që di ta rreshtojë mirë ekipin, por nëse duam të arrijmë aty ku duam, na duhet që t’i fitojmë edhe këto sfida.”

Titulli tani është në dorën e Skënderbeut, pasi kreu është vetëm një pikë larg dhe përballjet direkte luhen në dy javët e fundit: “Që pas ndeshjes me Partizanin ne jemi fokusuar te ndeshjet tona dhe që atëherë vazhdon e njëjta situatë. Duhet të fitojmë ndeshjet tona dhe ka shumë punë përpara, ndaj duhet të vazhdojmë me kokën ulur për të fituar çdo takim. Mesazh për rivalët? Nuk kam asnjë mesazh, thjesht ne kur humbim, siç kemi humbur edhe me këto ekipe, kemi ulur kokën, kështu do të vazhdojmë të shikojmë punën tonë”.