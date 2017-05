Salihi: Bakaj e Lika gabuan, e ardhmja ime…

Hamdi Salihi është ende i zhgënjyer pas dënimit me 10 ndeshje për kartonin e kuq që grisi në ndeshjen Kukësi-Skënderbeu, ku gjithçka degradoi nga një arbitrim anormal.

“Gjesti ishte i dënueshëm dhe e prisja një gjë të tillë. Duke marrë parasysh çdo gjë që ndodhi, mendoj se prapë ishte disi i ekzagjeruar, dënim maksimal”, deklaron sulmuesi në mikrofonin e Supersportit, duke sqaruar edhe të ardhmen e vet: “Besoj se ky ishte fundi për mua, nuk besoj se do vazhdoj të qëndroj në Shqipëri”.

Si shkodran që është, Salihi nuk mund të mos pyetet për Vllaznia-Tirana dhe për “dezertimin” që i kanë bërëb sfidës Elis Bakaj e Gilman Lika: “Asnjë nuk do gëzohet për këtë sfidë, as vetë arbitri që do e gjykojë sfidën nuk do gëzohet për të. Zgjedhja e Bakajt dhe Likës? Është e gabuar pavarësisht të gjithave, respektit që ke për ish-skuadrën, duhet të tregohesh profesionist për ekipin që ka investuar për ty. Asnjë nuk do vdesë prej kësaj.”