Sakrifica e Mazrekajt, po luan i dëmtuar!

Nuk ka paqe për Mentor Mazrekajn dhe kjo është më se e qartë, por e rëndësishme për të është se ekipi i Partizanit po e mbështet në maksimum dhe po i jep mundësi të marrë veten. Zor se ndonjë ekip tjetër do të ishte treguar kaq mirëkuptues dhe dashamirës. Gjithsesi, “Menqa” nuk ka arritur të marrë veten që prej dëmtimit të parë. Kosovari akoma nuk e ka kaluar plotësisht problemin e tij në këmbë dhe po sakrifikon duke luajtur. Mesfushori nuk pati fat, pasi operacioni i tij shkoi keq dhe për këtë arsye mbeti shumë mbrapa. Në momentin që filloi të kapte ritmin e grupit pësoi një tjetër dëmtim si rezultat i gabimit të mjekëve në ndërhyrjen kirurgjikale.

Përsëri një tjetër rrugë e gjatë dhe stresuese në rikuperimin e tij dhe afrimin me grupin, pa harruar se në të gjithë këtë mesele, pati fatin e keq të përballej me dy trajnerë “gjeneralë” si Adolfo Sormani dhe Andrea Agostineli. Italianët e mbajtën larg grupit, pasi nuk ishte në formën e të tjerëve dhe pati edhe polemika të shumta.

Mazrekaj humbi komplet gjysmën e kampionatit, pasi në dy fazat e para nuk luajti për shkak të dëmtimit. Ai u rikthye në janar ku edhe filloi të aktivizohej në miqësoret në Antalia të Turqisë, në fazën përgatitore. Trajneri Starova i qetësoi të gjithë kur deklaronte para medieve, se mesfushori kishte rrezikuar karrierën, por në janar e kishte kaluar gjithçka dhe ishte gati. Pjesa tjetër dihet, mëngjarashi iu afrua grupit dhe tani është kthyer në titullar.

Pikëpyetjet – 28-vjeçari pushon pas çdo ndeshjeje që luan. Radha i erdhi sfidës me Teutën dhe menjëherë pas saj, mesfushori nuk u stërvit as gjatë ditës së djeshme. “Menqa” mbahet nën monitorimin e stafit mjekësor, ndërkohë që burime të sigurta brenda klubit bëjnë me dije, se kosovari po luan me dhimbje dhe po sakrifikon për ekipin. Shembullin e dha në ndeshjen ndaj Skënderbeut që ka luajtur i dëmtuar duke vuajtur jo pak. Të njëjtën gjë po bën edhe në këto sfida që kanë mbetur. Se si do të shkojë filli i tij akoma nuk është e qartë, por mbetet vetëm të presim…