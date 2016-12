Sadiku fikson vendin e dytë: Sa keq që me Italinë luajmë në Palermo

Sulmuesi i Zyrihut ka nisur pushimet dhe stacioni i parë është Shqipëria: “Punova për të qenë protagonist në Europian për rreth 6 muaj. Shkova në Europian, dhashë më të mirën time”

Sulmuesi i kombëtares shqiptare dhe Zyrihut, Armando Sadiku, ka dhënë një intervistë për “Top Channel”, ku ka folur për vitin që lamë pas si dhe për ndeshjen me Italinë dhe shanset e kualifikimit.

Për Europianin dhe qëndrimin te Zyrihu: “Punova për të qenë protagonist në Europian për rreth 6 muaj. Shkova në Europian, dhashë më të mirën time. Mund të lëvizja gjatë merkatos së verës, por nuk lëviza dot. Normal që për disa gjëra jam penduar, por tashmë nuk kanë më rëndësi. Koha nuk kthehet prapa, do të përkushtohem aty 100%, më pas do të shohim, ka kohë deri më 31 janar.”

Kualifikueset për Kupën e Botës “Rusi 2018” kanë qenë një tjetër temë, nisur nga humbja në Elbasan ndaj Izraelit: “Mund të jetë një moment që ekipi mund të jetë i lodhur nga përgatitja me skuadrat e tyre, por nuk mendoj se asnjë prej futbollistëve futet në fushë me uniformën e kombëtares dhe nuk jep 100%. Këtë ta harrojë çdo kush që e mendon. Atmosfera është shumë e mirë. Unë besoj se mund ta arrijmë vendin e dytë. Gjatë gjithë kohës jemi në kontakt si me trajnerin, si me zv.trajnerin. Asgjë nuk ka ndryshuar madje akoma më shumë është shtuar interesi i trajnerit. Si shkojmë në ekipet tona, si stërvitemi, si e kemi gjendjen fizike.”

Në fund, edhe përballja ndaj Italisë: “Më ka ardhur shumë keq që luhet në Palermo. Besoj se tifozët do të jenë të pranishëm edhe në Palermo, akoma edhe më të shumtë. Ne jemi një popull që kemi mendësi sa do më e madhe të jetë vështirësia, aq më shumë luftojmë për ta kapur. Kështu që besoj që edhe atje do jenë të shumtë shqiptarët.”