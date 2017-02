Sa i pafat, Gabriel Zhezus dëmtohet rëndë!

Ylli i ri i Mançester Sitit, Gabriel Zhezus, është ndalur pikërisht kur dukej se po pushtonte Anglinë dhe botën, sepse braziliani u dëmtua rëndë në fitoren e djeshme në Bournemouth.

I zëvendësuar para kohe, Gabriel Zhezus pati një problem serioz në këmbë dhe skaneri zbuloi sot një thyerje të një kocke në këmbë.

Është një lajm i tmerrshëm për sulmuesin, i cili do të mungojë 2-3 muaj, çka do të thotë se me shumë mundësi e ka mbyllur sezonin, që për të kishte nisur vetëm pak javë më parë, me gola e lojë fantastike, aq sa edhe Sergio Aguero u katandis në rezervë të tij.