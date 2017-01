Rumuni Predesku dëmtohet në stërvitje, afrimet e tjera të Skënderbeut nuk po bindin

I vetmi nga tre lojtarët që janë në provë te Skënderbeu dhe që bind plotësisht, është rumuni Kornel Predesku. Mesfushori me shumë gjasa do të qëndrojë te korçarët, por duhet pritur fjala e fundit e trajnerit Daja. Në ndeshjen e djeshme me Karabak rumuni nuk është aktivizuar, kjo për shkak të një dëmtimi të pësuar të shtunën. Një ndërhyrje e Orelesit i ka shkaktuar atij një dëmtim në kavilje, çka e ka penalizuar atë në momentin vendimtar, pasi ndeshja me Karabakun do të ishte testi kryesor për të. Predesku e ndoqi ndeshjen e djeshme nga tribuna.

Boakai nuk bind, Çarls ende pezull

Hanson Tamba Boakai, futbollisti 20-vjeçar që në fakt erdhi i etiketuar si “Mesi i Kanadasë”, duket se nuk e kaloi provën e tij në Antalia të Turqisë me skuadrën kampione të Shqipërisë. Burime pranë kampit bardhekuq bëjnë me dije se mesfushori Boakai nuk ka bindur me paraqitjet e tij dhe të largohet nga grumbullimi korçërve. Ditën e djeshme kanadezi nuk është aktivizuar asnjë minutë të vetme dhe mësohet se ka qenë i sëmurë, teksa ka kaluar një gjendje gripale, ndërkohë burime pranë drejtuesve të klubit bëjnë me dije ai nuk vlen për Skënderbeun. Ndërkohë që kanadezi duket i larguar, nuk mund të themi të njëjtën gjë për nigerianin Çarls, sulmuesin që u aktivizua dje sërish në pjesën e dytë të takimit. Daja kërkon ta shohë edhe për pak kohë nigerianin dhe më pas të vendosë për të.

Serxhion e duan edhe në Kosovë

Braziliani Serxhio Zhunior mund të rikthehet në Kosovë, aty ku ai ka spikatur me Hajvalinë, skuadrën nënkampione vitin e shkuar. Tashmë për të është e interesuar Drita e Gjilanit, e cila drejtohet nga Ismet Munishi, ish-trajneri i brazilianit te Halvalia, i cili ia din mjaft mirë cilësitë brazilianit dhe e do në skuadrën e tij. Skuadra nga Gjilani e do sulmuesin në huazim, ashtu si Korabi në Superiore, por sigurisht që do të jenë korçarët dhe vetë lojtari që do të vendosë për të ardhmen e tij.