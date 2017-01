Rroca e sheh Luftëtarin në pesëshen më të mirë

Futbollisti i Luftëtarit, Eduard Rroca, i cili po luan sezonin e dytë në Gjirokastër, ka besimin se në pjesën e dytë të kampionatit ekipi do të bëjë një paraqitje edhe më të mirë, duke pretenduar të ngjitet më lart. Rroca, me golin e shënuar në Pogradec sezonin e kaluar, në fundin e fazës së dytë, i dha mundësinë Luftëtarit të ngjitej në Superligë. Ai u aktivizua vetëm në tri takimet e para të këtij sezoni, pasi u dëmtua rëndë dhe kohët e fundit është rikuperuar plotësisht. U aktivizua me kohë të plotë në dy ndeshjet miqësore, që Luftëtari zhvilloi në Turqi, duke shënuar një gol ndaj rumunëve të Botoshanit. Pas kthimit nga Antalia, ku u zhvillua një pjesë e fazës përgatitore, Rroca deklaron: ”Ekipi edhe unë kthehemi më fuqishëm në pjesën e dytë të këtij kampionati dhe rezultatet në vazhdim do të jenë më të larta. Luftëtari do të ngjitet më lart në klasifikim dhe askush të mos çuditet, nëse do të ketë ndryshim madhor në objektivin tonë. U futëm në kampionat me objektivin për të qëndruar në Superligë, por mund të jemi mes 5 ekipeve më të mira të saj. Ndoshta dhe pjesëmarrja në një nga kompeticionet europiane mund të jetë një realitet. Deri tani ekipi ynë është konsideruar surpriza e këtij sezoni, por, nëse ky opinion vjen nga loja e bukur që kemi zhvilluar, nuk do të mungojnë edhe rezultatet. E treguam këtë me dy ndeshjet që luajtëm në Antalia dhe konstatoj se kemi evituar disa mangësi në lojën tonë, sidomos në fazën mbrojtëse. Mungova për arsye dëmtimi në shumicën e ndeshjeve të pjesës së parë të këtij kampionati dhe më shumë “peng” më mbeti mosaktivizimi në ndeshjen ndaj Partizanit në Gjirokastër. Ndjeva emocion të madh, kur zbrita në fushë përpara fillimit të lojës dhe pashë në shkallët e stadiumit një publik si asnjëherë tjetër në karrierën time sportive. Po vjen ajo ditë përsëri dhe do t’ia shpërblej me lojë tifozërisë gjirokastrite, që është nga më të dashurat për mua, si dhe shokëve të ekipit, trajnerëve, klubit dhe drejtuesve, të cilët po bëjnë shumë për futbollin në Gjirokastër”, – është shprehur Rroca për “Sport Ekspres”.

Gjatë këtyre ditëve pritet që te Luftëtari të bëhen edhe afrimet e paralajmëruara nga drejtuesit, të cilët kanë bërë me dije se kualiteti për ekipin do të vijë nga Greqia. Në ekipin gjirokastrite ka pasur shumë largime pas mbylljes së fazës së dytë të kampionatit, ndërkohë që afrimet e vetme zyrtare janë Lamçe, Zguro dhe një i ri iranian, që do të vazhdojë të luajë në vendin e vet si i huazuar.

Gëzim Beqiri