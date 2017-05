Rrëfimi i fitimtarit Gjoka: Ky ishte basti i karrierës!

INTERVISTA/ Trajneri kampion rrëfen sezonin e çmendur me Kukësin, nga marrja e drejtimit e deri te shpallja kampion, mes shumë peripecish

Blerim Jahaj

Ernest Gjoka tani duket i qetë, sikur ka hequr një barrë të rëndë nga supet. Titulli kampion u fitua, stresi i akumuluar për thuajse një vit po nis të largohet, por është ende i pranishëm, ndërkohë që telefonatat dhe mesazhet vërshojnë, kryesisht me urimet e zakonshme për titullin, por që Gjoka i merr për herë të parë në karrierën e vet. Ndoshta, po të kthehej pas, Gjoka do mendohej mirë para se të përsëriste para Safet Gjicin premtimin e tij për titull, duke kërkuar me ngulm të provonte veten te një ekip pretendent, por ende larg majës, sepse të fitosh disa ndeshje nuk është njësoj si të fitosh trofe. Plot 35 javë kampionati, asnjë humbje deri tani, me një “qershi mbi tortë” javën e ardhshme në Gjirokastër: pikërisht ajo ndeshje nuk e lë Gjokën të buzëqeshë plotësisht. E do atë rekord pathyeshmërie, e do edhe Safet Gjici, “perandori” i verilindjes, i cili kur vjen puna për trofe e rekorde, nuk fal asgjë, me të drejtë. Fundja nuk është se ka 10 vjet që fiton…

Gjoka, së pari urime për titullin kampion. Një mision i pamundur, që u realizua me rekord pathyeshmërie në horizont.

Faleminderit, ishte një arritje e madhe, por edhe një sezon jashtëzakonisht i lodhshëm e stresues, aq sa më duket sikur ende nuk ka përfunduar dhe nuk e kemi fituar titullin matematikisht.

E kishte parashikuar të tillë këtë sezon, kur more drejtimin e Kukësit para një viti?

Në fakt, nuk është se e prisja fushë me lule. Kukësi kishte një ekip të fortë dhe kjo më jepte një besim të patundur se titulli mund të fitohej, kishte ardhur koha, por nuk prisja një sezon kaq të ndërlikuar, aq më shumë që nuk ishte një garë dyshe dhe deri në fund duhej të vuanim në çdo ndeshje.

Të shumtë janë ata që thonë se Gjici është një president i vështirë, shumë kërkues, që ushtron presion konstant mbi trajnerin e lojtarët.

Në fakt, që është shumë kërkues, kjo është e vërtetë. Gjici nuk kënaqet kollaj, aq sa edhe paraditen e sotme (e djeshme) na ka bërë mbledhje dhe sërish ka kërkuar përqendrim maksimal, kërkon rekordin e pathyeshmërisë edhe në Gjirokastër. Megjithatë, me Gjicin kam pasur marrëdhënie shumë të mira, ka qenë në dispozicion gjatë gjithë sezonit, i pranishëm kurdoherë dhe për një trajner kjo është shumë e rëndësishme, sepse është më mirë që një president të jetë pranë skuadrës gjithnjë, sesa ta takojë vetëm një herë në dy-tre javë. Kjo vlen sidomos në Shqipëri, ku edhe lojtarët karikohen e motivohen në maksimum nga prania konstante e presidentit.

E ke përmendur shpesh rëndësinë e pathyeshmërisë, a ka lidhje me frikën e shkarkimit në rast disfate?

Jo, nuk ka lidhje direkte me këtë gjë. Në fakt, unë nuk e provova kurrë humbjen në kampionat, ndaj nuk e di si do kishte reaguar Gjici nëse humbnim, sidomos në ndonjë ndeshje jo me rivalët direktë. Megjithatë, pathyeshmërinë e kam konsideruar shumë të rëndësishme sidomos në aspektin psikologjik, sepse skuadra pak nga pak filloi të rritej e të besonte në vetvete pikërisht për faktin se po rreshtoheshin ndeshjet pa humbje.

A i je druajtur ndonjëherë shkarkimit këtë sezon? Cili ka qenë momenti më kritik?

Ka pasur disa momente delikate gjatë sezonit, por në shkurt barazuam disa ndeshje rresht dhe aty ishte një moment i vështirë. Barazuam në Laç, ku na kërkohej patjetër fitorja, sepse rivalët po na parakalonin, por nuk është tragjedi të barazosh në Laç. Sidomos në pjesën e dytë të sezonit Laçi është rritur ndjeshëm, edhe me përforcimet e janarit, ndërkohë që në fushën e vet luan një futboll mjaft agresiv dhe dihet që edhe ambienti nuk është i lehtë, sidomos kur atje shkon Kukësi, pasi rivaliteti mes skuadrave e tifozerive është i madh. Pas Laçit barazuam me Partizanin, edhe aty na kërkohej fitorja, por sërish luanim ndaj një rivali direkt dhe nuk ishte një ndeshje e thjeshtë. Gjithsesi, unë nuk kam pasur asnjëherë frikë dhe Gjici nuk më ka ushtruar kurrë presion të tipit “fito, ose ikën nga puna”.

Meqë përmende barazimet, janë 15 të tilla në 35 ndeshje. Për shumë njerëz janë tepër barazime.

Ndoshta është ashtu, por duhet parë edhe kur dhe si janë arritur barazimet. E pranoj që barazimi ndaj Korabit në Kukës ishte një zhgënjim i madh, por nga ana tjetër nëse barazon me Partizanin e Skënderbeun, me Tiranën, apo me Flamurtarin, Vllazninë e Laçin në transfertë, këto nuk janë rezultate për t’u hedhur poshtë. Sado i fortë të jesh, futbolli nuk luhet i vetëm dhe ka gjithnjë një kundërshtar në fushë. Kundërshtari mund të jetë në ditë të mirë, mund të luajë me synim të vetëm barazimin, mund të favorizohet nga rrethanat, si për shembull kur kemi luajtur në Vlorë me 10 lojtarë për një orë në tetor të vitit të shkuar.

Kur mendove se arrite një fitore që vlente gjysmë titulli?

E nisëm vitin e ri me një ndeshje delikate në Shkodër, ndaj Vllaznisë. Në një ndeshje mjaft të ekuilibruar, kemi fituar me një gol të Pero Pejiçit pak minuta para përfundimit. Aty mendova realisht se mund t’ia dilnim, u binda që skuadra ishte ‘top’ edhe pas ndërprerjes së janarit.

Janari përkthehet me merkato, afruat vetëm dy lojtarë.

Në fakt, mund të kishim afruar edhe lojtarë të tjerë, edhe me emër të madh. Presidenti më kërkoi emrat, ndërsa për anën financiare më garantoi se nuk do të ishte problem. Megjithatë, refuzova disa emra të njohur, edhe pse për shembull Elis Bakaj do të na vlente shumë, sepse është lojtar klasi, dihen cilësitë e tij. Pse e refuzova? Unë isha trajneri i skuadrës kryesuese, mendova se ishte me rrezik të madh të afrohej një emër aq i rëndësishëm, pasi do të duhej të ndryshoja vendosjen e skuadrës për t’i gjetur vendin e duhur, do të duhej kohë ambientimi dhe mbi të gjitha i druhesha prishjes së ekuilibrave. Skuadra ishte një grup perfekt gjatë gjithë sezonit dhe nuk dëshiroja të krijoja ndonjë hatërmbetje mes lojtarëve. Sa për Rrumbullakun dhe Elton Kalenë, jam shumë i kënaqur, rezultuan afrime të goditura dhe nuk është e lehtë në janar të bësh zgjedhjen e duhur.

Nuk keni pasur kurrë probleme me lojtarët këtë sezon?

Jo, e thashë që është një grup fantastik. Futbollistët e Kukësit, si kushdo tjetër, duan të luajnë dhe natyrisht mund të kenë pasur ndonjë pakënaqësi për mungesë aktivizimi, por janë treguar profesionistë dhe jam munduar t’i menaxhoj qetësisht, jo me diktaturë, por as me rrëmujë. Ka pasur shumë qetësi e harmoni, edhe në dhomat e zhveshjes, edhe në seancat stërvitore. Kush ka qenë i pranishëm, i ka parë vetë.

Gjatë sezonit keni pasur një qëndrim ndryshe nga disa kolegë, duke evituar polemikat, ankesat pa fund e debatet në distancë. Çështje karakteri, apo një zgjedhje taktike?

Më shumë një çështje karakteri. Nuk kam dëshirë të bëhem protagonist në media duke bërtitur kundër arbitrave apo kundërshtarëve. Sigurisht, ndonjë ankesë herë pas here mund ta bëj, por nuk është rruga e duhur drejt suksesit duke u çjerrë për padrejtësi sa herë nuk arrihet rezultati i pritur.

Takaj, duke folur në Supersport, pati një kompliment për ju, që i morët më shumë se 100% skuadrës.

E falënderoj, ishte një batutë që në fakt më bëri të ndihem i vlerësuar. Shpesh kam dëgjuar gazetarë e opinionistë, apo trajnerë, që thonë se Kukësi nuk e ka cilësinë dhe stofin e Skënderbeut dhe Partizanit. Dakord, po e marrim të mirëqenë, por kjo nuk ia ul vlerën Kukësit, përkundrazi. Kjo tregon që ky ekip ka bërë gjithçka mirë, ka dhënë 100%, ka ditur të marrë maksimumin gjithmonë. Ata që e thonë si kritikë për Kukësin, gabohen rëndë, sepse pa dashje na vlerësojnë dhe njëkohësisht ulin vlerat e rivalëve tanë, që me skuadra më të kompletuara paskan mbetur pas nesh.

Kukësi-Skënderbeu, ndeshja e 1000 polemikave.

Është folur shumë, pafundësisht, ndaj nuk dua t’i kthehemi edhe njëherë një debati të stërzgjatur për arbitrimin. Ne ishim të parët, luanim në shtëpi, e kishim studiuar deri në detaj atë takim dhe atë rival, por më pas edhe planet tona ndryshuan totalisht. Personalisht, dëshiroja fitoren dhe këtë i kam kërkuar skuadrës gjithë kohën, pasi i druhesha shumë ndeshjes së fundit në Gjirokastër, ndaj një rivali shumë cilësor. Sa për episodet dhe gjykimin, nuk më takon mua të komentoj, sepse nuk jam në rolin e analistit.

Mos ndoshta presioni mbi ju, si klub, nuk ka qenë aq i madh sa mbi Partizanin, për shembull?

Nuk e mendoj kështu. Presioni te Kukësi është po aq i madh, sepse kërkohej titulli i parë në histori dhe nuk është e lehtë. Skënderbeu ishte më i favorizuari në këtë aspekt, sepse vinte nga disa tituj rresht, por Partizani e Kukësi kishin goxha presion mbi vete.

Starova ka refuzuar ta urojë Kukësin për titullin, duke u shprehur se Federata ia mohoi Partizanit.

Zgjedhje e tij, zgjedhje e Partizanit, nuk dua ta komentoj, edhe pse nuk e aprovoj. Nëse ankohesh gjithnjë, vjen një moment që dëmtohesh vërtet, por askush nuk i vë më re ankesat e tua, sepse bëhen rutinë. Nuk më duket aq e lehtë që të pilotohet një kampionat me 36 javë. Këtu në Shqipëri ka më shumë llafe se punë, por shpesh njerëzit thonë që gjithçka bëhet me telekomandë dhe janë paracaktuar kampioni, vendet 2-3 dhe kush bie nga kategoria. Atëherë unë bëj pyetjen: A mund të jetë paracaktuar që mund të bjerë nga kategoria Tirana apo Vllaznia? Nuk mendoj se ka njeri aq të guximshëm që të programojë në fillim të sezonit që njëra prej tyre të rrezikojë rënien.

Përmende Tiranën dhe Vllazninë, një koment për sfidën e fundjavës.

E dhimbshme ta komentoj, sepse ajo sfidë nuk duhet të jetë për mbijetesë. Është absurde që të shohësh njërin nga këto dy klube të bjerë nga kategoria. Unë e kam përmendur edhe më parë, jam rritur si tifoz i Tiranës dhe më ka ardhur rëndë edhe kur e kam mundur thellë, si me Flamurtarin 6-3 në Tiranë, ashtu edhe këtë sezon me Kukësin, 4-1 në Kukës. Imagjinoni ta shoh një kategori më poshtë.