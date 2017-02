Rrëfehet talenti Gripshi: Ja pse zgjodha Skënderbeun!

Leonard Trebicka

Është vetëm 19 vjeç dhe ka pak kohë, që ka veshur fanellën e Skënderbeut. Nazmi Gripshi la pak javë më parë Teutën dhe kaloi te Skënderbeu, pasi klubi korçar pagoi 60 mijë euro te durrsakët. Në ndeshjen e fundit në kampionat ndaj Laçit u fut në fushë 5 minutat e fundit, kurse të mërkurën në Kupë e nisi si titullar. Sigurisht që Gripshi pati emocione në fushë, ashtu si në intervistën e mëposhtme ekskluzive për “Sport Ekspres”, ku tregoi pse erdhi te kampionët dhe çfarë synon të arrijë.

– Gripshi, urime dhe si jeni ndjerë në debutimin tuaj me fanellën e Skënderbeut, ekipit kampion të vendit?

– Faleminderit! Sigurisht që u ndjeva shumë i lumtur, sepse realisht nuk është e lehtë të veshësh fanellën e Skënderbeut. Është një nder shumë i madh të jesh në këtë qytet dhe me këtë ekip. Si herë e parë, duhet të pranoj se kisha shumë emocione.

– Çfarë do të thotë të luani përkrah emrave të tillë si Salihi, Shehi, Osmani, Vangjeli, Lilaj e të tjerë?

– Kjo është një gjë shumë pozitive për mua. Janë të gjithë emra të mëdhenj në futbollin shqiptar dhe një shtysë e fortë për mua, për karrierën time. Dua të ndihmoj sa më shumë ekipin për të arritur objektivat e sezonit dhe për të ardhmen.

– Trajneri Ilir Daja ju uroi pas ndeshjes për paraqitjen, por tha se ju duhet ende kohë për t’u përshtatur më mirë…

– Po, është e vërtetë. Më duhet edhe pak kohë të ambientohem, pasi nuk është e lehtë, që një 19-vjeçar të ndryshojë gjithçka nga jeta e tij dhe të vijë të veshë këtë fanellë. Mendoj se bëra një paraqitje të mirë, por ka shumë vend që të përmirësohem. Premtoj më shumë.

– Pse zgjodhët të vishnit fanellën e Skënderbeut?

– Sepse çdokush ëndërron të veshë një ditë fanellën e Skënderbeut, që është e rëndë. Për mua tani është realitet dhe falënderoj presidentin Ardjan Takaj dhe drejtuesit e tjerë, të cilët më zgjodhën të jem pjesë e këtij ekipi. Eshtë vërtet nder.

– Jeni parë të luani në krahun e majtë dhe të djathtë të sulmit. Cili është roli juaj natyral?

– Në një moment të ndeshjes së fundit ndryshova krah, nga i djathti kalova në të majtë, por bëj mjaft mirë edhe rolin në qendër të mesfushës apo edhe sulmues. Nuk kam një rol fiks

– Si është ndjerë Nazmi Gripshi këto javë në Korçë, si ju duket ky qytet?

– Ndjehem shumë mirë. Korça është një qytet shumë i qetë dhe kjo më shërben shumë. Në fakt, çdo gjë për mua është e re, por po më pëlqen shumë.

– E dini se është shumë e vështirë të jesh në 18-shen e Skënderbeut dhe jo më në formacion?

– E di shumë mirë. Eshtë shumë e vështirë të jesh në formacion, sepse ka shumë konkurrencë, por kjo sigurisht është gjë e mirë, sepse perfeksionohem dhe stërvitem më shumë.

– Nga trajneri Gugash Magani në Durrës keni kaluar tek Ilir Daja. Cili është ndryshimi?

– Nuk ka shumë ndryshime për stërvitjen. Të dy trajnerët janë trajnerë të shkëlqyer, ndryshojnë pak nga njëri-tjetri. Kënaqësi e madhe të punoja me profesor Maganin, ashtu si tani me profesor Dajën. Të dy janë super.

– Cilat janë dëshirat e Gripshit, objektivat për të ardhmen?

– Nuk kam ndonjë model, por kam si qëllim të bëhem dikush. Shpresoj shumë që një ditë të luaj jashtë Shqipërisë, me një skuadër me emër në Europë. Për këtë po përpiqem të punoj sa më shumë.

– Skënderbeu kaloi në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë…

– Kupa është një trofe i rëndësishëm dhe është kënaqësi që kaluam në gjysmëfinale. Do të kërkojmë ta fitojmë këtë trofe. Do të jetë fantastike, nëse e ngremë trofeun.

– Titulli i 7-të radhazi, sa i arritshëm është sipas jush?

– Sigurisht, është e vështirë, por kemi një grup shumë të mirë dhe shpresoj ta fitojmë. Do të bëjmë ç’është e mundur, që në fund të jemi ne të parët në finish.

– Në Korçë vjen të dielën Luftëtari. Si e parashikoni?

– Nëse nuk fitojmë në shtëpi me çdo ekip, ta harrojmë titullin. Nuk duhet ta diskutojmë fitoren ndaj gjirokastritëve dhe jo vetëm kaq. Të gjitha ndeshjet duhet t’i fitojmë, duke i marrë një nga një. Nëse bëjmë detyrën, kreu do të vijë shumë shpejt. Kampionati është i fortë, për shkak se ekipet kanë pak diferencë me njëri-tjetrin.

– Keni diçka për tifozët korçarë?

– I falënderoj për mbështetjen e madhe, më kanë respektuar shumë. Ju premtoj se do t’ua shpërblej me gola në fushë dhe me paraqitjet të mira.