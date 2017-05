Rraman Hallaçi: Titulli, para ndeshjeve të mia

Luan ndeshjen e tij numër 201 me skuadrën e Kukësit, është cilësuar si flamuri i skuadrës. Gjithnjë i qetë, i qeshur dhe aspak provokues. Hallaçi flet për ndeshjen e stome, rekordin e tij personal dhe tifozët e Kukësit. Për “Sport Ekspres”, lideri i Kukësit bën vetveten, dhe tregohet “fair-play”, pasi ja lë gjithçka fushës.

NDESHJA – “I kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe besoj se jemi plotësisht gati. Është shumë e rëndësishme që nuk kemi asnjë dëmtim, kjo është më e rëndësishmja. Besoj se kemi arritur në një moment historik për qytetin e Kukësit, për të cilin ka ardhur momenti për ta marrë këtë trofe. I kemi të gjitha mundësitë që të arrijmë që nesër (sot) titullin kampion. E kemi vlerësuar shumë ndeshje. Me shumë eksperiencë duhet ta menaxhojmë këtë situatë, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme. Skënderbeu është një skuadër shumë e fortë, kanë dhe ata eksperiencë, por ne me qetësinë tonë duhet ta zgjidhim me patjetër, Më mirë të ia lemë fushës kush është më i zoti”.

REKORDI – “Është një nder dhe kënaqësi për mua që luaj me skuadrën e vendlindjes, pasi në një moshë shumë të vogël kam ikur nga Kukësi dhe nuk e kisha menduar që Kukësi do të arrinte kaq lart në futboll. Është kënaqësia ime dhe nderi im që luaj këtu dhe besoj se kam ende për të dhënë. Kuptohet që nuk kam vlerë aspak ndeshjet e mia, nëse nuk arrimë objektivin maksimal që është titulli kampion. Të marrim titullin, kjo është më e rëndësishmja”.

TIFOZËT – “Tifozët janë numri një për mbështetjen e skuadrës, i falënderoj shumë për mbështetjen që i kanë dhënë skuadrës, sidomos ata tifozë që na pritën që tek tuneli. Pres që të jenë super të karikuar, brenda çdo rregulli, sepse ne kemi treguar kulturën tonë. Dua mbështetjen maksimale nga ana e tyre dhe jam i bindur se do e kemi patjetër. Premtojmë se nesër do të ngremë titullin kampion, Me qetësi dhe eksperiencë sepse ne do e zgjidhim në fushën e lojës”.