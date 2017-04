Ronaldo-Iuliano, vjedhja pa armë në Torino!

“Ndonjëherë nuk flija natën kur kisha derbin ditën e nesërme, sepse mendoja Ronaldon përpara dhe më hynin të dridhurat…”. E firmosur, Paolo Maldini. Legjenda e futbollit italian, e Milanit dhe jo vetëm, do të pranonte se në karrierën e tij vetëm një sulmues e ka trembur dhe vënë në vështirësi dhe ai thërritej “fenomeni”. Por, në vitin e tij më të mirë, përpara se gjunjët ta ndalonin dhe përpara se t’i jepte futbollin përshëndetjen e fundit.

Ai, “fenomeni”, kurrë nuk polemizoi për asgjë, thjesht derdhi lot, në 2003-n, teksa Lacio mundte Interin e tij, por atë pasdite të 26 prillit 1998, pikërisht 19 vjet më parë në tv, do të përdorte për të parën herë fjalën “ishte një turp ajo që ndodhi sot.

Nuk u dha penallti për mua, por në disfavorin tonë, pra për Juventusin, që ishte, por ama faullin ndaj meje vetëm arbitri nuk e pa”. Braziliani nuk u besonte syve, teksa përkrah tij në intervistë ishte edhe ai Antonio Konte që rinisi ciklin e Juventusit pas “Calciopoli”-t dhe sot po fiton titullin në Premier me Çelsin.

Njeriu më i urryer për interistët mban emrin Piero Çekarini, që do të merrte edhe kërcënime me vdekje. Ai titull do të fitohej nga Juventusi, por nuk preferojmë që të bëjmë llogaritë se sa pikë përpara apo pas. Preferojmë te ajo vjedhje pa armë në Torino, atë pasdite. Kur “fenomeni” u ndal nga Iuliano në mënyrë të parregullt dhe arbitri, vetëm pak metra larg, mbylli sytë dhe veshët.

Ndoshta, pas asaj penalltie, gjërat mund të kishin shkuar ndryshe. Ndoshta jo… Nuk kemi sferën rrumbullake për ta parë, por sigurisht që ajo që do të ndiqte, tetë vjet më pas, Serinë A, do të ishte skandali më i madh i futbollit botëror, “Calcipoli”, ku Juventusi do të dënohej me pikë, rënie në kategori dhe do t’i hiqeshin dy tituj. Një nga ato tituj ndoshta mban firmën e tij, Ronaldo Luiz Nazario da Lima.