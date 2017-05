Rikthehet mbrëmja e kampionëve!

Red Bull, për të katërtin edicion radhazi, starton eventin Champions of the night, që prek klubet e natës më të afirmuara në kryeqytet. Mini-kampionati nisi dje, ja protagonistët

Anton Cicani

Për të katërtin vit radhazi, Red Bull ka respektuar traditën dhe pritshmërinë, duke organizuar mini-kampionatin e quajtur Champions of the Night, që sigurisht nga emri të duket se ka të bëjë me skuadra të vërteta futbolli, por që në fushë luajnë thjesht protagonistët që në fundjavë, kryesisht, na sigurojnë muzikën, alkoolin dhe kënaqësinë e të festuarit.

Eventi në fjalë është në edicionin e katërt dhe prek vetëm klubet e natës më të afirmuar, si në këtë rast flasim për Lolli Pop, Cinco Cavalli, Tabu, Whisky Bar, Follie, Moscow, Cavaliero dhe Arena. Të ndarë nga katër ekipe me dy grupe, luajnë ndaj tyre sipas kalendarit dhe, dy ekipet e para të kualifikuara në çdo grup vazhdojnë më tej, duke kaluar në fazën gjysmëfinale e kështu më pas në finalen e madhe. Vjet, finalja e madhe u luajt me një prani medietike vërtet të bujshme, teksa ky event zhvillohet në çdo vend tjetër të botës, financuar nga Red Bull, që më pas i mbledh të gjithë fituesit për të zgjedhur kështu kampionin absolut.

Ditën e djeshme, aktiviteti është zhvilluar në kompleksin e fushave te Liqeni Artificial, teksa kanë luajtur katër ndeshje, tetë skuadra.

Surpriza e mbrëmjes ka qenë humbja e pësuar nga kampionët në fuqi, Lollipop, që është mundur nga Cavaliero me rezultatin 4-5. Ndërkohë, po në të njëtin grup, Whisky ka mundur Tabu me rezultatin e ngushtë 4-3.

Në grupin tjetër, atë B, Follie ka pësuar një humbje të thellë me rezultatin 8-4 në favor të Moscow, që është paraqitur në një formë mjaft të mirë, ndërsa Cavaliero ka likuiduar me rezultatin 4-0 Arenën.

Grupi A

Lolli Pop

Cinco Cavalli

Tabu

Whisky Bar

Rezultatet

Tabu-Whisky 3-4

Lollipop-Cinco Cavalli 4-5

Grupi B

Folie

Moscow

Cavaliero

Arena

Rezultatet

Follie-Moscow 4-8

Cavaliero-Arena 4-0