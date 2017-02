Rikthehen Peqini e Turtulli, por Dinamo humbet Turdiun

Dinamo është ndër klubet më aktive të Kategorisë së Parë në tregun e janarit. Dinamovitët e drejtuar nga Igli Allmuça kanë pasur largime titullarësh, sepse Eljo Shazivari e Besmir Arifaj janë larguar, por edhe Turdiu. Në ndryshim nga dy të parët, ky i fundit për shkak të një dëmtimi, nuk do të vijojë më karrierën në klubin blu, pasi do një kohë të gjatë rikuperimi. Të paktën kështu bëjnë me dije drejtuesit e Dinamos. Por, nga sa ka mësuar “Sport Ekspres”, duket se lojtari do të largohet përgjithmonë nga futbolli i luajtur! Ndaj edhe drejtuesit dinamovitë, kanë menduar menjëherë për afrimet.

Emiljano Shehaj duket se do të jetë pjesë e Dinamos, ashtu si edhe nigeriani Viktor. Por, duket se drejtuesit duan që të mbajnë edhe Alikajn. Me blutë është rikthyer edhe Marvin Turtulli në qendër të mbrojtjes, por lajm i orës së fundit është edhe rikthimi i mbrojtësit Roland Peqini nga Elbasani, ku kriza financiare atje e detyroi të largohej. Nga sa bëhet e ditur, skuadra blu ka kërkuar në huazim edhe sulmuesin Ardit Jaupaj nga Partizani.