Rëndësi maksimale Skënderbeut, Luftëtari rregullon shënjestrën

Gëzim Beqiri

Luftëtari e ka zhvilluar në fushën e stadiumit stërvitjen e djeshme për t’iu përshtatur sa më mirë terrenit, çka tregon se po i jepet rëndësi e veçantë takimit të së dielës ndaj Skënderbeut. Ekipi mik do të kërkojë patjetër fitoren, sepse në të kundërt u largohet shumë rivalëve për titullin kampion, por edhe për Luftëtarin është ndeshje vendimtare në lidhje me vendin e 4-t, që mund ta çojë në Europë, por nëse korçarët fitojnë Kupën e Shqipërisë. Kështu, nga pozitat e tanishme të këtyre dy ekipeve, takimi i së dielës në Gjirokastër konsiderohet një finale. Fazën e dytë gjithçka përfundoi pa gola në fushën e Luftëtarit, edhe pse kampionët ishin më afër fitores, nëse kemi parasysh faktin se afër fundit të ndeshjes Skënderbeu meritonte një penallti, pas ndërhyrjes së mbrojtësit Bojom ndaj Latifit. E vetmja ndeshje, ku Luftëtari mund të konsiderohet i favorizuar nga gjyqtarët, sepse në më shumë se dhjetë raste të tjera i janë mohuar penallti apo i janë akorduar padrejtësisht kundër.

FINALIZIMI – Në Korçë ka fituar 2 herë Skënderbeu, 1-0 dhe 3-0, por në të dy rastet rezultati nuk i përgjigjet lojës së Luftëtarit, që i ka munguar finalizimi, dukuri e hasur edhe në disa ndeshje të tjera. Për këtë qëllim, në stërvitjen e kësaj jave, sidomos dje, trajneri Milinkoviç ka punuar për shumë minuta me ekipin. Ai ka kërkuar që ekipi të përvetësojë skemat taktike, duke ndërtuar aksione sulmuese me fillesën nga veprimet mbrojtëse, sidomos nga krahët. Vetë trajneri serb ka qëndruar në mesin e fushës dhe ka bërë shumë ndalesa, sa herë që nuk ishte i kënaqur nga veprimet e lojtarëve. Përgatitjet e djeshme kanë qenë në formatin e një ndeshjeje zyrtare. Fillimisht është kryer nxemja nga përgatitësi atletik Jovanoviç, më pas ekipi është thirrur në mesfushë nga trajneri Milinkoviç, i cili, pasi ka biseduar me të tijtë, ka nisur nga përvetësimi i procesit stërvitor, ku portierët kanë vijuar punën me trajnerin e tyre, Misuris. Në fund të stërvitjes janë praktikuar gjuajtje drejt portës. Duke qenë se stërvitja e djeshme u zhvillua në fushën e stadiumit, në qendër të lagjes më të madhe të qytetit, kishte një prani të madhe sportdashësish, të cilët priten t’i japin një mbështetje më të madhe skuadrës ditën e diel ndaj Skënderbeut. Ndryshe nga ndeshjet e tjera, nuk do të jetë më hyrja e lirë në stadium, por me biletë.