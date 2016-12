Realit i përgjysmohet dënimi në CAS

Reali i Madridit ka fituar përgjysmë betejën me FIFA-n, duke përfituar përgjysmim të dënimit dhe reduktim të bllokimit të merkaton në vetëm një dritare merkatoje, pas apelimit në CAS.

Klubi spanjoll ishte dënuar që të mos kryente veprime në merkaton për dy dritare merkatoje nga FIFA, por tashmë dënimi është reduktuar, që do të thotë se Reali në janar nuk do të mundet të kryejë asnjë lëvizje, por në verë nuk do të ketë më asnjë pengesë.

Gjithashtu, edhe gjoba prej 360.000 frangash zvicerane është ulur në 240.000.