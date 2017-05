Reali 1 pikë larg titullit, Ronaldo kthehet në mit

Real Madrid është vetëm një pikë larg fitimit të titullit kampion të Spanjës, diçka që nuk e arrin prej pesë vitesh, që kur trajner ishte mjeshtri Zhoze Murinjo. Madrilenët kanë parakaluar Barcelonën duke fituar 4-1 ndaj Selta Vigos në transfertë dhe tashmë janë shkëputur me tri pikë në kreun e klasifikimit në raport me katalanasit, kur ka mbetur edhe një javë tjetër e kampionatit spanjoll. Një dopietë e Kristiano Ronaldos shtroi rrugën e suksesit të radhës, me skuadrën e Zinedin Zidanit e cila ka shënuar plot 54 gola në transfertë këtë sezon duke vendosur një rekord në La Liga.

Ndeshja

“Galaktikëve” u mjaftuan 10 minuta për të zhbllokuar takimin dhe për t’i treguar kujtdo se sivjet e duan me çdo kusht titullin. Dy golat e parë për “Los Blancos” i shënoi Kristiano Ronaldo, i asistuar nga Isko, i cili po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje. Në stadiumin “Estadio de Balaidos” portugezi u bë edhe më tepër legjendar, sepse përveçse shënoi golin e 50-të sezonal në të gjitha kompeticionet, tashmë numëron 368 rrjeta me emrin e tij dhe është golashënuesi më i mirë në histori me gola të llogaritur vetëm në pesë kampionatet kryesore të kontinentit. Selta Vigo ngushtoi disavantazhin me sulmuesin Xhoni Guideti në të 69’, por madrilenët i lejuan vendësit të shpresojnë për vetëm një minutë, sepse Karim Benzema shënoi golin e qetësisë menjëherë. Gjithçka foli sërish për kampionët e Evropës. Në fund, Toni Kros regjistroi emrin e tij në tabelën e ndeshjes me një gol tjetër dhe tashmë Real Madrid shkon në kuotën e 90 pikëve. Në ndeshjen e ardhshme me Malagën mjafton një barazim dhe “Los Blancos” shpallen kampionë të Spanjës.