Reagon Tirana, marrëveshje me Bulkun për borxhin

Lajmi i bujshëm se FSHF i kishte dhënë vetëm dy javë kohë Tiranës për të paguar Ervin Bulkun, i cili kishte 120 mijë euro për të marrë, për dy sezonet e fundit para tërheqjes nga futbolli, vitin e shkuar, duket se ka vënë në lëvizje Tiranën. Klubi bardheblu u ka shpëtuar të tjera sanksioneve që do të vinin nga situata e rënduar financiare, pasi ka arritur marrëveshje me ish-futbollistin Ervin Bulku për pagesat e prapambetura. Lajmi është konfirmuar nga burime zyrtare në FSHF: nga 120 mijë euro që ishte borxhi i ekipit kryeqytetas, ish-lojtari i kombëtares kërkoi vetëm 90 mijë, duke i falur një pjesë të borxhit Tiranës dhe duke arritur një marrëveshje që eviton penalizime të mëtejshme të bardhebluve. Ndërkaq, çështja e 90 mijë eurove të Ervin Bulkut dhe Tiranës duhet se për momentin nuk sjell reagim nga lojtari. “Sport Ekspres” ka kontaktuar futbollistin, Ervin Bulku. Ish-kapiteni i bardhebluve, nuk ka dashur që të japë asnjë deklaratë. Me një fjali ai është shprehur se “nuk kam asgjë për të thënë”. Duket se Bulku për momentin mbyll polemikat dhe Tirana do të paguajë paratë.