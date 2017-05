Reagon FSHF: Distancohemi, menaxheri s’figuron askund!

Video-skandali me menaxherin Drini Çaushi që i ofron para Emiljano Vilës, mesfushorit të Partizanit, për të toleruar ndeshjen ndaj Kukësit, pasi ka marrë “ok” nga drejtuesit verilindorë, ka bërë që të shpërthejë një “calciopoli” në futbollin shqiptar, edhe pse jo ende në ato përmasa. Pasi ka reaguar Kukësi dhe Partizani, por edhe vetë protagonisti në video, pra menaxheri shqiptar, edhe federata shqiptare e futbollit ka reaguar me një komunikatë zyrtare: “Federata Shqiptare e Futbollit dënon me forcë veprimin më të fundit të zbardhur në emisionin investigativ “Fiks Fare”, për videon e bërë publike me tentativë, manipulimin e futbollistit të Partizanit Emiliano Vila.

Personi në fjalë, që sipas videos quhet Drini Çaushi nuk rezulton të jetë pjesë e asnjë klubi, apo shoqate te futbollit shqiptar. Federata e Futbollit është e vendosur në luftën e saj për mbrojtjen e pastërtisë së lojës nga persona, apo grupe personash. Bashkërisht duhet të kontribuojmë në eliminimin plotësisht të fenomeneve te tilla, shumë të dëmshme për lojën dhe integritetin e garave. Në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje dhe inkurajojmë, si lojtarin prezent në video, ashtu edhe klubin, që të denoncojnë këtë rast në organet kompetente hetimore për t’i shkuar deri në fund një rasti që kërkon zbardhje të menjëhershme”.