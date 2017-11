Rastësia e çuditshme, Starova e nis gjithmonë nga Laçi

Ndeshjet “inauguruese” të Starovës si trajner këto kohët sezonet e fundit kanë qenë gjithmonë përballë Laçit. Një rastësi e çuditshme për numrin një të klubit. Në sezonin 2015-16, numri një i stolit luante në javën e parë të kampionatit kundër Laçit. Në sezonin 2016-17 merr vendin e Sormanit pas ndeshjes me Kukësin dhe takimin e parë e luan me Laçin duke fituar me rezultatin 0-2. I njëjti skenar edhe sivjet, pasi e nis sfidën e re të tij kundër kurbinasve në nisjen e fazës së dytë të kampionatit. Të shohim nëse do ta nisë me sukses, pasi të kuqtë duhet të kthehen te fitorja.