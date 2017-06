Ramsej në histori, “Panenka” aty ku lindi penalltia e famshme

Aron Ramsej shënon dhe ndonjë personalitet i famshëm nëpër botë ndahet nga jeta brenda 24 orësh: tashmë legjenda urbane që qarkullon në internet është kthyer thuajse në një të vërtetë të pakundërshtueshme.

Në fakt, mesfushori i Uellsit shënoi dje në Serbi dhe ende mallkimi i tij nuk ka goditur, por goli i shënuar me 11-metërsh në Beograd është i rrallë dhe historik.

Ylli i Arsenalit shënoi nga pika e bardhë me një ftohtësi të akullt, duke gjuajtur në stilin e famshëm “Panenka” dhe duke mashtruar totalisht portierin serb.

?: Aaron Ramsey put Wales ahead vs. Serbia with a magnificent panenka penalty. Ice in his vein. #afc pic.twitter.com/kkM5OKcXep

— afcvideo (@afcvideo) June 11, 2017