Ramadani: Juliano e nënvlerësoi Superligën!

Ish-mesfushori i Partizanit, Ylber Ramadani, nëpërmjet emisionit “Zona Gol” foli rreth ecurisë së të kuqve por edheftesës në Kombëtare nga Panuçi. Ai e nisi duke komentuar momentin të kuqve: “Partizani gjithmonë ka objektiv titullin kampion. Juliano nuk e ka njohur ekipin. Me Starovën do e marrë formën që kishte vjet. Vendosja taktike në fushë ndonjëherë ka qenë e gabuar. Juliano e ka nënvlerësuar kampionatin shqiptar. I vetmi presion është se nuk e ka filluar titullin prej shumë vite. Prej presidentit apo prej dikujt tjetër nuk ka presion. I kam ndjekur të gjitha ndeshjet e Kampionatit Shqiptar. Mendoj që ai klub do të rikthehet dhe e meriton ta fitojë titullin kampion.”

Panuçi – Ftesa, sakaq, në kombëtaren e madhe, ka qenë surprizë: “Isha në stërvitje dhe erdha në shtëpi. Më dërguan biletën për U-21 dhe pastaj më thanë që në 11 do ti bashkohem Kombëtares në Antalia. Është një ndjenjë e veçantë të përfaqësosh kombin. Kam biseduar me trajnerin dhe i kam thënë dua të luaj për Kombëtaren. Zgjodha ndeshjen e Kombëtares dhe më kuptoi. Kanë biseduar me Panuçin dhe ranë dakord që unë të vij. Ramadani gjithmonë luan para mbrojtjes, aty do ndihesha mirë të luaj.”