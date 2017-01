Rajoviç kthehet në Shqipëri, afrimi i parë i Laçit

Blazho Rajoviç do të jetë pjesë e Laçit deri në fund te sezonit të ardhshëm, teksa mbrojtësi malazez është vënë nën urdhrat e trajnerit Ramadan Ndreu. 30-vjeçari vjen nga Petrovac, skuadër e kampionatit malazez, aty ku Rajoviç këtë sezon është aktivizuar rregullisht në 16 ndeshje si titullar dhe skuadra e tij është në garë për të siguruar një vend në Kupat e Europës. Gjithsesi, oferta e kurbinasve e ka bindur qendërmbrojtësin që të rikthehet në Kategorinë Superiore, aty ku ai më parë ka spikatur me Vllazninë si dhe ka veshur fanellën e Flamurtarit. Tashmë ai do të nisë një tjetër aventurë, këtë herë me Laçin që synon mbijetesën në Kategorinë Superiore këtë sezon.

DEKLARATA

“Sport Ekspres” ka kontaktuar me lojtarin, i cili për gazetën është shprehur se është shumë i kënaqur që kthehet në Superiore, teksa zbulon edhe arsyen e rikthimit. “Pas problemit në gju kam luajtur në Maltë dhe tashmë rikthehem sërish në Shqipëri. Jam i kënaqur për këtë, pasi kam luajtur për pesë vite në Superiore dhe kam kaluar shumë mirë. Arsyeja e rikthimit? Më pëlqen të luaj këtu. Pas telefonatës me presidentin Laska, erdha në Laç dhe u takuam për të biseduar nga afër. Oferta që mu bë ishte e kënaqshme. Kam pasur edhe oferta të tjera, por kjo ishte serioze dhe zgjodha Laçin prej vlerësimit që m’u bë”, shprehet fillimisht qendërmbrojtësi, i cili më pas flet edhe për objektivin kryesor që është mbijetesa në Kategorinë Superiore. “Kam ndjekur ndeshjen me Teutën. Skuadra ka nevojë për përforcime. Për ne është shumë e rëndësishme që të sigurojmë qëndrimin në Superiore. Shpresoj dhe besoj shumë se do të bëjmë një pjesë të dytë të sezonit më të mirë se e para”, përfundon Rajoviç, që me eksperiencën e tij do kërkojë të ndihmoje skuadrën e tij të re në arritjen e objektivave.

PËRGATITJET

Prej ditës së martë Laçi ka zbritur në fushën e blertë, teksa ekipi është stërvitur fillimisht në stadiumin e qytetit, aty ku lojtarët e pranishëm në stërvitje i janë nënshtruar vrapimeve në distanca të gjata. Ndërkohë, dje skuadra ka punuar në një nga fushat stërvitore në Kamzë, aty ku këtë herë veç vrapimeve, ka pasur pak hapësirë për të punuar edhe me topin. Fazën përgatitore bardhezinjtë do ta zhvillojnë në Shqipëri dhe gjatë kësaj kohe ata do kërkojnë edhe ndonjë kundërshtar për të zhvilluar ndonjë ndeshje miqësore.