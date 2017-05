Raiola mundohet të shuajë zjarrin: Kush tha që Donaruma nuk do rinovojë?

Mino Raiola duket se është trembur nga presioni i Milanit, që ka kërcënuar se do të lërë një sezon në tribunë Xhanluixhi Donarumën, nëse nuk rinovon këtë verë.

Agjenti i njohur i futbollistëve ka folur për Radio Deejay dhe është munduar të qetësojë situatën: “Askush nuk ka thënë që Xhixhio nuk dëshiron të rinovojë. Donaruma do të shkojë me pushime pas ndeshjeve me kombëtaren dhe ndërkohë po bisedojmë me Milanin, të shohim. Po vlerësojmë gjërat dhe ka edhe gjëra të tjera për të vlerësuar”.

Për Raiolën largimi me parametër zero nuk është një ide e marrë parasysh: “Nuk do largohet falas. Donaruma një vit në tribunë? Nuk besoj se drejtuesit e Milanit kanë thënë gjëra të tilla”.