Radas: Titullin kampion e kemi në këmbët tona, herët a vonë rivalët do ndalen

Leonard Trebicka

Kampionët janë duke u përgatitur për ndeshjen me Vllazninë, ku synojnë trepikëshin e radhës për të përfituar nga përplasja e rivalëve këtë javë. Marko Radas, një nga titullarët më të rëndësishëm të skuadrës korçare, falë përvojës që ka, gjykon se titulli nuk është një mision i pamundur. Ai mendon se gjithçka varet nga ajo çfarë do të bëjë Skënderbeu në 5 ndeshjet e fundit, sepse, sipas tij, rivalët do të gabojnë. Vllazninë, kundërshtarin e radhës, e konsideron shumë të fortë dhe pret një 90-minutësh shumë të luftuar në Korçë.

ECURIA – “Kemi një ecuri shumë të mirë në fazën e katërt. Vetë rezultatet flasin, por jam edhe më i kënaqur me lojën që po zhvillojmë, që na jep siguri. Ekipi e ka mentalitetin e fituesit dhe qëndrueshmërinë. Kundërshtarët e kanë shumë të vështirë të na shënojnë, kurse ne kemi ta gjejmë golin me shumë lehtësi dhe po krijojmë shumë raste për shënim. Në fazat e para nuk kemi marrë rezultate maksimale dhe pikët e lëna në ato faza po i vuajmë tani”, – tha fillimisht Radas.

RIVALËT – “Sa më shpejt të gabojnë dy rivalët tanë, aq më mirë do të jetë për ne, pasi ata do të jenë më shumë nën presion, kurse ne më të qetë. Por nuk e shoh fitimin e titullit nga gabimet e tyre. Gjithçka e kemi në këmbët tona dhe, nëse i fitojmë të gjitha ndeshjet, titulli është yni. Na del për detyrë të vazhdojmë të ecim me këtë ritëm dhe shpresoj se kështu do të ndodhë. Pas tri trasfertave shumë të vështira, ku kemi fituar, nuk mund të gabojmë në fushën tonë.”

VLLAZNIA – “Një ekip shumë i mirë, që luan bukur dhe rrjedhshëm. Ne do të jemi në 100%-shin tonë, edhe pse kemi disa mungesa. Nuk ka asnjë ekip, që mund ta mundësh lehtë, aq më shumë kur flitet për Vllazninë, që ka objektivat e veta dhe kjo na bën të jemi më të motivuar për të dhënë maksimumin në fushë.”

ALENCAT – “Nuk kemi frikë dhe nuk merremi me atë që bëjnë ekipet e tjera. Nuk shikoj të ketë ndonjë aleancë, të paktën edhe një ose dy javë më pas. Por e përsëris, nëse mundim çdo ekip, jemi kampionë dhe aleancat, nëse do të jenë, nuk funksionojnë”, – kas përfunduar “senatori” i mbrojtjes së Skënderbeut.