Raçiç e Dhrami, në Maltë me mision mbijetese

Stevan Raçiç, ish-sulmuesi i fuqishëm i Partizanit, është zyrtarizuar nga klubi maltez Pembrouk Athleta.

Bëhet fjalë për një klub modest në kampionatin maltez, që është në vendin e fundit në renditje dhe këtë janar po bën revolucion, për të siguruar mbijetesën.

Raçiç, i cili luajti shumë pak në pjesën e parë të sezonit te Trikalla, gjen te Pembrouk Athleta edhe dy shqiptarë të njohur në Superiore: trajnerin Artim Shaqiri, i cili e ka marrë drejtimin e skuadrës në tetor, dhe sulmuesin Arbër Dhrami, i cili pjesën e parë të sezonit i bëri reklamë të mirë vetes te Vitoriosa Stars, në divizionin e dytë, ku shënoi 5 gola në 11 ndeshje.

Ish-sulmuesi i Flamurtarit, Apolonisë e Luftëtarit debutoi që fundjavën e shkuar dhe së bashku me Raçiç do të marrin përsipër fatet e sulmit, me synimin për të shënuar golat e mbijetesës.