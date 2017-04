Punëtori i hekurudhës që heshti edhe Maradonën!

Partizani ka bërë goditjen e madhe dhe te papritur, duke i besuar të madhit Luçiano Moxhi… Por, për ata që s’e dinë, ish-drejtori i Juves ka një cv të pasur…

I lindur në një familje të shtresës modeste dhe që i vogël ishte i dashuruar pas futbollit. Pasionin ia transmeton Graciano Galeti, një bukëpjekës i Grosetos që çdo të dielë e merr në xhiro nëpër stadiumet toskane dhe më pas do të jetë bashkëpunëtor i tij. Provon edhe të luajë, duke u testuar për 40 ditë me Akragas në sezonin 1963-1964. Pasi mbaron shkollën e mesme nis të punojë. Gjen punë në Hekurudhën e Shtetit dhe stabilizohet në Çivitavekia.

Ndërkohë vazhdon që të kultivojë pasionin e tij, duke luajtur si stoper në skuadrat e kategorive të ulëta. Karriera e Moxhit nis në fund të viteve ’70. i pakënaqur nga puna e tij dhe i lodhur duke luajtur futboll pa përfitime, Moxhi sheh të ardhmen si “talent-scout”: zbulues i premtimeve në futbollin e të rinjve. Aty nis edhe karriera e tij e re, teksa nis të organizojë shpesh testime me të rinjtë, duke punuar për Juventusin dhe zbuluar futbollistë si Paolo Rosi, Klaudio Xhentile apo Gaetano Shirea. Nga Juventusi kalon te Roma,pasi presidenti Boniperti “e dëbon” nga bardhezinjtë. Te Roma do të bëjë goditjen e parë, Prucon, që ia heq nga duart pikërisht “Zonjës”. Më pas, kalimi te Lacio, për një projekt revolucionuar, por gjithçka zgjat vetëm 2 vjet. Në vitin 1982 kalon te Torino, ku qëndron drejtues për 5 vjet, por ndahet me polemika për goditje në merkato që rezultuan zhgënjim.

Por, te Napoli vjen edhe shkëlqimi i vërtetë. Me Ferlainon president dhe Maradonën (të cilin shpesh e dënonte dhe e bëri të heshte e mos polemizonte në periudhën te Napoli), arrihen titull, Kupë UEFA dhe Superkupë Italie në vitin 1990. Në vitin 1991 largohet pas sherrit me Ferlainon. Më pas, rikthim te Torino dhe Roma e Sensit deri kur mbërrin në “shtëpinë e tij”, aty ku nisi gjithçka, te Juventusi, duke formuar “Triadën” e famshme me Xhiraudon dhe Shirean. E famshme do të jetë fjalia e “avokatit” Anjeli mbi të: “Një stallier i mbretit, që duhet të njohë të gjithë hajdutët e kuajve”.

12 vitet bardhezi janë më fitueset e karrierës së tij si drejtues, duke e bërë “baronin” e merkatos gjithashtu, me goditje të mëdha: fiton 7 tituj (dy të hequr), 1 Kupë Italie, 4 Superkupa Italie, 1 Champions, 1 Kupë Interkontinentale, 1 Superkupë UEFA dhe 1 Kupë Intertoto. Ndërkohë, skuadra bardhezi arrin dy finale të tjera të Kupës së Italisë, 3 të Champions dhe 1 në Kupën UEFA. Te Juventusi do të mbahet mend për një sërë goditjesh në merkato: Athirson, Blançard, Esnaider, Van der Sar, Oliseh, Kanavaro, Zidan, Zambrota, Kamoranezi, Davids, Ibrahimoviç, Nedved, Bufon, Turam, Trezege, Emerson, Vieira e të tjerë.