PSG-Barça, supersfida ndizet me “thumba”!

Paris SG-Barcelona luhet sot në Paris. Po, duket si një lajm i përsëritur, një fat i keq për dy skuadra të mëdha evropiane, por mbetet një fakt kur flasim për Ligën e Kampionëve. Kampionët e Francës do të presin kampionët e Spanjës në një sfidë të madhe, ku mungon gjiganti Tiago Silva. Parisienët kanë disa javë që tregojnë një rritje në formë dhe për këtë arsye sonte shpresojnë ta “qerasin” Barcelonën me gola. Trajneri Luis Enrike është i vetëdijshëm për këtë, por për fatin e tij të mire atij i janë rikthyer yjet si Serxho Buskets dhe Andres Iniesta.

“PSG-ja ka disa javë që luan në nivelet më të larta. Ne thjesht duhet të luajmë me çdo kusht më mirë se ata dhe të fitojmë. Duke e njohur Unain, e dimë se ata do të na e bëjnë jetën e vështirë. Mesi? Ai është gati, ashtu si Nejmar dhe Suarez, por më pyesni edhe për të tjerët. Buskets na duhet edhe në stol, imagjinoni çfarë efekti ka në fushë”, – u shpreh tekniku Enrike. Asturiani më pas shtoi: Të dyja skuadrat kanë të njëjtin synim, por ne do të përpiqemi të kontrollojmë topin dhe të krijojmë sa më shumë shanse shënime. Kemi kujtime të mira në këtë fushë dhe me këtë skuadër. Kurrë nuk ka qenë e lehtë. Ata na njohin shkëlqyeshëm. Jam i sigurt se do të jetë ndeshje interesante.”

Emeri

Trajneri i PSG-së, Unari Emeri, nuk di t’u shmanget pyetjeve. Ai ka pranuar vështirësinë e ndeshjes kundër Barcelonës dhe sidomos kundër Lionel Mesit. I pyetur se cili është çelësi për t’iu kundërvënë Barcelonës, ai shpjegoi: “E thjeshtë, duhet të fitojmë duelet kolektive dhe individuale në fushë. Mesi? Dy ndeshje nuk janë të njëjta dhe ne kemi shumë mënyra për t’i ndaluar lojtarët. Ju siguroj se nuk do të bëjmë asnjë risi taktike në raport me të. Mendoni se kjo është e lehtë? Asgjë nuk është e pamundur, por mos e konsideroni si diçka që shpiket në vend.” Barcelona e ka eliminuar sistematikisht PSG-në, por tekniku beson te skuadra e tij. “Dakord, por unë jetoj momentin dhe mendoj se kemi argumente të mjaftueshme për ta vënë në vështirësi këtë skuadër. Çdo ndeshje është një përvojë e re, ka anët pozitive dhe negative. Çdo moment është unik dhe ne duhet ta jetojmë atë si të tillë.”