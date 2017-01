Progni i lirë, nis “gjuetia” e Superiores

Krejt papritur, klubet e Superiores kanë një emër tjetër në “tryezë” për merkaton e janarit: Gerhard Prognin. Mesfushori me eksperiencë ka mbyllur aventurën te Zira në Azerbajxhan, duke prishur kontratën, edhe pse është ende mesi i sezonit. Me sa duket, probleme financiare në klubin azer kanë çuar në këtë divorc të parakohshëm, sepse Progni ishte një lojtar i rëndësishëm aty, duke shënuar edhe 2 gola në 14 ndeshjet e luajtura në pjesën e parë të sezonit. Tani 30-vjeçari mund të kthehet në Superiore, ku klubet që e duan mund të nisin ankand.

Kukësi është i pari në listë, natyrisht, pasi kërkon me ngulm një mesfushor krahu, të aftë të luajë në të dy krahët dhe të ketë aftësi të mira ofensive. Në këtë drejtim, Progni duket lojtari ideal, edhe pse dje Kukësi nisi kontaktet edhe me Gjergji Muzakën. Ndërkaq, edhe Skënderbeu kërkon mesfushorë ofensivë dhe tani që Fukui konsiderohet i larguar, Progni do të ishte i mirëpritur, aq më shumë që në Korçë ka fituar dy tituj kampionë dhe ka qenë konstant në paraqitjet e tij. Ndërkaq, nuk përjashtohet ndonjë tentativë nga Flamurtari, që kërkon lojtarë në treg, ndërsa Partizani, Tirana e Vllaznia nuk do të futen në garë, për arsye të ndryshme.