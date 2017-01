Progni bisedon edhe me Teutën

Drilon Xhepollari

Teuta pranë goditjes së madhe në merkaton e janarit, teksa ish-mesfushori i Skënderbeut Gerhard Progni është shumë pranë firmës me klubin durrsak. Burime pranë klubit bëjnë me dije se lojtari ka dëgjuar ofertën e drejtuesve të Teutës dhe brenda javës pritet të konkretizohet marrëveshja. Me afrimin e tij në skuadër, Gugash Magani do të ketë më tepër alternativa për sulmin dhe më shumë cilësi, pasi 30-vjeçari luan si në krahun e djathtë ashtu edhe në të majtë, ndërkohë ka edhe një marrëdhënie të mirë me golin. Në gjashtë muajt e fundit Progni është aktivizuar në Superligën e Azerbajxhanit me skuadrën e Ziras, ku ka treguar një nivel të lartë. Në 14 ndeshje të zhvilluara në kampionat, 30-vjeçari ka zbritur në fushë në të gjitha takimet si titullar duke shënuar edhe 2 gola. Largimi i tij nga Zira lidhet me faktin se klubi ka probleme me financat, çka ka bërë që lojtari të mbyllë marrëveshjen për të nisur një aventurë të re. Në Kategorinë Superiore ka disa ekipe që kanë shprehur interes për të. Emri i tij është lakuar shumë te Kukësi, skuadër me të cilën ka luajtur në sezonin 2012-2014. Megjithatë, përveç verilindorëve edhe Partizani së bashku me Skënderbeun patën shfaqur interes në fillim të janarit për 30-vjeçarin, por mesa duket tropojani ka vendosur t’i bashkohet ekipit të Teutës për pjesën e dytë të kampionatit. Përveç Prognit, mësohet se te Teuta do të afrohet edhe një mbrojtës nigerian. Deri tani emri i tij nuk bëhet i ditur dhe klubi ku aderon, por mësohet se luan në krahun e djathtë të mbrojtjes dhe është një futbollist cilësor. Nigeriani pritet të bashkohet me klubin këto dy ditë dhe më pas do të firmosë kontratën me drejtuesit e klubit. Me afrimin e këtyre dy lojtarëve mund të quhet e mbyllur edhe merkato e Teutës, pasi dy kërkesat e fundit të Maganit ishin një mbrojtës i djathtë dhe një sulmues krahu.