Profecia e Gjikës, Takaj: Ndoshta zyra e UEFA-s në Vlorë e di

Bëri bujë dje një postim i Shpëtim Gjikës në Facebook, ku paralajmëronte: “Tirana e Vllaznia diskutojnë mbijetesën, por asnjëra nuk do bjerë, sepse do dënohet Skënderbeu, me urdhër të UEFA-s, dukr zbritur nga kategoria sapo të mbarojë kampionati”.

Deklaratë e fortë, që ish-presidenti i Flamurtarit nuk ka pranuar ta shtjellojë më tej, i kontaktuar nga gazeta: ” Ato që kisha për të thënë, i thashë. Tani të shohim”.

Ndërkaq, presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, i konsideron thashetheme këto zëra, duke mohuar prerë si për gazetën, ashtu edhe në mikrofonin e Supersportit: “Shpëtim Gjika ka paralajmëruar dënimin e Skënderbeut nga UEFA? Nuk e di, nuk kam asnjë informacion të tillë, as nga FSHF nuk më kanë lajmëruar. Ndoshta zyra e UEFA-s në Vlorë ka më shumë informacion”.

Një gjë është e sigurt: nëse Gjika ka të drejtë, atëherë futbolli shqiptar do të merrte një goditje të frikshme dhe do të kthehej shumë vite pas në kohë.