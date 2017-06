Prishtina u druhet skandinavëve, Trepça ’89 ëndërron kampionët e Andorrës

Janë përcaktuar 5 emrat nga do të dalin rivalët e klubeve nga Kosova, debutues historikë në Europë.

Prishtina në turin e parë në Europa League ka pasur fatin e keq të peshkojë disa skuadra skandinave, por shpreson të ndeshet me Nome Kaljun e Estonisë.

Ndërkaq, Trepça ’89 do të luajë në turin paraeliminator në Champions League, të gjithë rivalë të kalueshëm, por ëndrra është Santa Koloma e Andorrës.

RIVALËT E PRISHTINËS

IFK Norrköping (SWE) 4.945

Odd (NOR) 5.665

HJK Helsinki (FIN) 10.530

Ferencváros (HUN) 3.900

Nõmme Kalju (EST) 4.800

RIVALËT E TREPÇËS ’89

The New Saints (WAL)

Linfield (NIR)

Víkingur (FRO)

Hibernians (MLT)

FC Santa Coloma (AND)