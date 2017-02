Prezantohet Ogunxhimi: Skënderbeu, klub më i madh në Shqipëri

Më së fundi është prezantuar edhe goditja më e madhe dimërore në Superioren shqiptare, belgu Marvin Ogunxhimi, i cili dje në mesditë jo vetëm që është prezantuar përpara ekipit dhe presidentit Ardjan Takaj, por ka dalë edhe në stërvitje. Një ditë më parë dhe pikërisht të premten në orët e vona të mbrëmjes sulmuesi belg Ogunxhimi mbërriti në Durrës dhe pasi u akomodua, ka pritur ditën e djeshme. Në mesditën e djeshme në zyrën e presidentit Takaj, Ogunxhimi ka hedhur edhe të bardhën mbi të zezë, ndërkohë që pasi e ka bërë një gjë të tillë të dy kanë pozuar më pas me bluzën bardhekuq me numrin 38. Mësohet se kontrata e sulmuesit është 1-vjeçare me të drejtë rinovimi të futbollistit. Kjo ishte blerja e fundit dimërore që mbërrin te Skënderbeu dhe prezantohet, ndërkohë që tashmë Daja është më i qetë sepse ka të gjithë futbollistët në dispozicion. Pas prezantimit, Ogunxhimi në orën 14:00 ka dalë në stërvitje me Skënderbeun dhe është vënë menjëherë nën urdhrat e stafit teknik. Por ajo që bie në sy janë fjalët e sulmuesit belg pas prezantimit, duke e quajtur Skënderbeun një klub të madh europian. Në faqen e vet zyrtare në Instagram, Marvin Ogunxhimi shkruan: “Jam shumë i lumtur që kthehem në Europë dhe firmosa me Skënderbeun. Kam gjetur këtu një familje të madhe dhe një ambient mjaft të ngrohtë. Jam pjesë e klubit më të madh në Shqipëri. Shpresoj të jap kontributin tim në fitimin e titullit kampion,” – shkruan sulmuesi belg.

Gjendja – Sigurisht që kureshtja e të gjithëve në lidhje me afrimin më të fundit ka qenë ajo se cila është gjendja aktuale e lojtarit më të fundit që u prezantua te Skënderbeu si blerje “big”. Ditën e djeshme Ogunxhimi ka dalë në stërvitje, ndërkohë që pas seancës së parë stërvitore janë krijuar edhe përshtypjet e para. Burime pranë stafit teknik bëjnë me dije se Ogunxhimi nuk ka formë sportive, pasi ka qenë pa stërvitje dhe duhet e pakta katër javë që ai të marrë veten për të qenë më pas titullar. Në këtë mënyrë, Daja duhet të presë akoma për të pasur në formacion një emër kaq të madh që vjen në kampionatin shqiptar, ashtu si me rumunin Predesku. Pritej që sulmuesin belg shumë shpejt ta shikonim në fushën e lojës, por gjithsesi impakti i parë nuk i ka pëlqyer Dajës, pasi Ogunxhimi është për momentin i pastërvitur.