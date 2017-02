Prezantohet belgu Ogunxhimi, Skënderbeu kompleton sulmin

Sulmuesi Marvin Ogunxhimi më në fund është bërë 100% lojtar i Skënderbeut.

Belgu mbërriti mbrëmë vonë në Shqipëri, por vetëm sot hodhi firmën dhe u prezantua me fanellën bardhekuq nga presidenti Ardjan Takaj.

Tani stafi drejtues është në merak për ta parë sa më parë në stërvitje, për vetë faktin se nuk dihet gjendja e tij fizike. Në rast se gjendja do të jetë e mirë, shumë shpejt do ta shikojmë në fushë, por jo që në ndeshjen e së hënës me Korabin.